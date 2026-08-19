Gràcia premia a la plaza Rovira i Trias por su homenaje a Antònia Font como la calle mejor decorada de las fiestas de 2026

La Fiesta Mayor de Gràcia ha elegido a la plaza Rovira i Trias como la calle mejor decorada de las celebraciones en el barrio en 2026. La vía ganadora se ha ataviado para los festejos inspirándose en el legendario disco 'Batiscafo Katiuskas', del grupo mallorquín Antònia Font, del que se cumplen 20 años.

Rovira i Trias se ha impuesto a la calle Mozart, que ha obtenido el segundo premio por unos adornos que evocan el antiguo umbráculo de la Ciutadella. La tercera plaza se la ha adjudicado la calle Llibertat. Es una de las cinco vías que se han basado en el imaginario de 'El Señor de los Anillos' del escritor J. R. R. Tolkien para engalanarse; en su caso, ha recreado el mundo tenebroso de Mordor.

Fiestas de Gràcia 2026 - calles premiadas / EL PERIÓDICO

La plaza Rovira i Trias ha cantado victoria con holgura sobre los otros 22 concursantes. El jurado le ha concedido un margen de más de 40 puntos sobre los demás competidores, que se han repartido el resto de plazas de la clasificación con diferencias mucho más ajustadas.

Las oníricas canciones del recordado álbum de Antònia Font se encarnan en la plaza Rovira con un espléndido entoldado, que causa furor y es inmortalizado por multitud de cámaras esta semana. Al penetrar en la explanada, los visitantes parecen zambullirse bajo el mar, como buzos sin escafandra. Además, la plaza puede presumir de ser acreedora de uno de los iconos de las fiestas, el batiscafo que han construido y que rememora el conocido tema del grupo disuelto, cuyo bajista Joan Roca falleció el pasado julio.

"Tongo, tongo"

"Tongo, tongo", ha vuelto a clamar la plaza de la Vila, la broma más bien inocente con que se recibe cada año la designación del ganador. Este año quizá se ha gritado con más fuerza si cabe cuando, al revelarse la lista de los premiados, el público se ha percatado de que ninguna de las cinco vías dedicadas a 'El Señor de los Anillos' se alzaría con el galardón más deseado, aunque una de ellas sí ha subido al podio.

Antes de revelarse el veredicto del jurado, Progrés apuntaba alto. No eran pocos los que apostaban en la plaza de la Vila de Gràcia que los 130 metros de la vía engalandos como un formidable compendio del imaginario de la Tierra Media partía como favorita para adjudicarse el concurso. Estos días se ha convertido en un ineludible destino en Barcelona para los incondicionales del mundo fantástico de Tolkien, admirados por la destreza de los vecinos al reproducir escenas que remiten a la trama épica de la novela y las películas. Entre otras, sobresalen la recreación de la lucha entre el Balrog y Gandalf en las profundidades de Moria y la imponente figura del rey brujo de Angmar a lomos de una infernal bestia alada, justo al final del recorrido.

El asombro ha cundido cuando se ha anunciado que Progrés quedaba clasificada en sexta posición. Los vecinos de la calle eran los vigentes vencedores, al ganar el concurso en 2025 con un tributo a la cultura del fuego, y también se impuso en 2023. Las otras tres vías consagradas a la imaginería 'tolkiendil' han obtenido el séptimo puesto (la élfica Rivendel de la calle Tordera), el décimo (el espíritu de los ents y la sombra de Isengard en Fraternitat de Baix) y el décimo cuarto (el plácido hogar de los hobbits de Fraternitat de Dalt). De todos modos, la comisión de fiestas ha reconocido la entrega de las cinco calles que, en un hecho excepcional en las fiestas, han compartido el mismo motivo en sus ornamentos con una mención especial a la coordinación.

Las fiestas de Gràcia comenzaron el pasado fin de semana y acaban este próximo viernes. Hasta entonces hay ocasión de pasear por las 23 calles adornadas en la Vila de Gràcia. Además, los festejos se cerrarán el 21 de agosto con dos grandes actos: por un lado, se organiza la gincana de la Fiesta Mayor, con la figura de Antoni Gaudí como eje, y el 'correfoc' rematará las celebraciones, con un recorrido por la plaza de la Vila y las calles Sant Domènec, Sant Pere Màrtir, Pere Serafí, Ros de Olano, Torrent de l'Olla, Or, Torrijos, Travessera de Gràcia y Diluvi.

'Batiscaforoviruskas' (435 puntos): La plaza Rovira i Trias conmemora 20 años de adornos inspirándose en el disco 'Batiscafo Katiuscas', de Antònia Font. 'L’hivernacle encantat' (394 puntos): Mozart evoca el antiguo umbráculo de la Ciutadella, convertido en sala de baile. 'Argonath, Aranyerra i Mòrdor' (377 puntos): Llibertat es tomado por los orcos y los seres malignos de 'El Señor de los Anillos'. 'Un guarnit de merda' (376 puntos): La plaza de la Vila ironiza con el sentido escatológico de la cultura catalana. 'La Perla Negra' (363 puntos): La Perla se inspira en las películas de 'Piratas del Caribe' y su memorable barco. 'Progrés dels Anells: el retorn del veïnat' (353 puntos): Progrés reproduce escenas de 'El Señor de los Anillos' localizadas en Moria, Rohan y Gondor. 'Tordelfs-Rivendel' (352 puntos): Tordera brilla como el refugio de los elfos en la Tierra Media de 'El Señor de los Anillos'. 'Pot baixar Jesús a jugar?' (349 puntos): Jesús/Sant Pere Màrtir reivindica el juego infantil libre de estereotipos de género. 'Metamorfosi' (344 puntos): Verdi ilustra sobre el proceso de transformación del gusano en mariposa. 'El bosc de Fratergorn' (343 puntos): Fraternitat de Baix se zambulle en 'El Señor de los Anillos' recreando el bosque de Fangorn, hogar de los ents, y la torre de Isengard. 'L’abecedari de la Festa' (325 puntos): La placeta de Sant Miquel se imbuye de letras, palabras y literatura. 'Brigada Joan Blanques' (323 puntos): Joan Blanques de Baix rinde tributo a la labor de los bomberos. 'Anem a ca la iaia' (320 puntos): Berga invita a un viaje a los recuerdos y las emociones de las visitas a casa de los abuelos. 'La comarca de Dalt – La fraternitat dels anells' (315 puntos): Fraternitat de Dalt se convierte en el hogar de los hobbits de J. R. R. Tolkien. 'Un mar de meduses' (314 puntos): Joan Blanques de Baix de Tot reflexiona sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos. 'La calçotada' (307 puntos): Lluís Vives se rinde a uno de los platos populares más emblemáticos de Catalunya. 'Can Travessia' (305 puntos): La Travessia de Sant Antoni luce como una masía abandonada. 'Perill en flor' (300 puntos): Perill honra a las floristas de la Rambla y al modernismo. 'Ens queda la paraula' (298 puntos): Ciudad Real homenajea a los poetas y poetisas represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo. 'El jardí improbable' (288 puntos): La plaza del Nord se engalana con flores y plantas imaginarias con espacios de juegos infantiles. 'Viet Fest' (283 puntos): Puigmartí exhibe las fiestas populares de la cultura vietnamita. 'Floridència' (274 puntos): Providència se atavía con un gran invernáculo lleno de plantas y flores. 'Aniversari' (232 puntos): La plaza del Poble Gitano celebra los 10 años de la asociación caló Romanipe’s.

Los premios de categorías especiales han reconocido a la calle Progrés (entrada y salida), Verdi (techo y laterales), Tordera (iluminación), Fraternitat de Baix (detalle artístico), plaza del Nord (reutilización) y placeta de Sant Miquel (innovación o tecnología). Además, se han entregado menciones especiales a Ciudad Real (memoria histórica), Jesús/Sant Pere Màrtir (perspectiva de género) y Progrés, Llibertat, Fraternitat de Dalt, Fraternitat de Baix y Tordera (coordinación).

Los premios especiales los han obtenido la plaza Vila de Gràcia y la placeta de Sant Miquel (dulce fiesta), la plaza Rovira (mención especial Casa Vicens Gaudí) y Progrés (Festers Power).

Los galardones a comercios y portales adornados -se han inscrito 52 al concurso, más que los 36 de 2025- han recaído en la decoración 'Entrada màgica', del número 12 de la calle Sant Joaquim (primer premio); 'Iaies tatuades', del número 45 de Milà i Fontanals (segundo premio), y 'Stranger's Martínez', del número 6 de Martínez de la Rosa (tercer premio).

Los premios a ventanas y balcones ornamentados han reconocido a la decoración 'El voltor', del número 7 de la calle Monistrol (primer premio); 'Jardí japonès', del número 12 de Magdalena E. Blanc (segundo premio), y 'Gaudir Gaudí', del número 7 de Lluís Antúnez (tercer premio).

Los premios a portadas de programas de mano han recaído en la calle Lluís Vives (primer premio), Jesús/Sant Pere Màrtir (segundo premio) y Perla (tercer premio).