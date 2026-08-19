Un periplo de nueve meses y tres ciudades para empadronarse por vivir en una chabola: “Hay muchos que han pasado por lo mismo”

La fortuna que le había sido esquiva empieza a ponerse del lado de Darien David. Hace poco ha conseguido su primer empleo formal en España desde que llegara de Colombia hace más de año y medio, ha encontrado una habitación en L’Hospitalet de Llobregat donde alojarse y este lunes le concedieron el NIE, prueba de que el proceso de regularización le ha salido de cara. No obstante, sufrió para llegar a tiempo para presentar la documentación requerida durante el reciente plazo extraordinario para legalizar la estancia en el país. La angustia vino a cuento por las dificultades y la demora para conseguir el empadronamiento: en su caso, la obtención del derecho básico a figurar en el censo se demoró nueve meses, deambuló por tres ayuntamientos metropolitanos y acabó buscando el amparo de un amigo para inscribirse a tiempo de cumplimentar los requisitos con los que escapar de la irregularidad.

"Lo daba por perdido, costaba tanto que pensé que no se me iba a aplicar la regularización", confiesa Darien David, ya pasado el mal trago. Su periplo para incorporarse al padrón comenzó en un descampado junto al Llobregat, donde montó una barraca con otros cuatro compatriotas, por lo que reclamó un empadronamiento sin domicilio fijo. "Me iba a empadronar en el huerto donde hicimos la chabola a orilla del río”, explica.

El primer contratiempo fue identificar en qué termino municipal se halla el terreno. Darien David probó suerte primero con el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, donde creía que se levantaba la cabaña: "Me dijeron que en tres meses me daban la cita, pero salieron con que el huerto no pertenece a El Prat, sino que es de Barcelona. Luego fui a Barcelona y me dijeron que no, que le pertenece a El Prat. Ahí comenzaron a vacilarme mucho tiempo y pasaban los días".

La primera traba con que topó fue aclarar si el huerto donde levantó la cabaña estaba en terreno de Barcelona o de El Prat de Llobregat: se tardó cinco meses en resolverlo

El joven cuenta que se tardó unos cinco meses en aclarar a qué municipio correspondía el solar y, en consecuencia, cursar la inscripción. Se concluyó que el suelo estaba en Barcelona. Ahí comenzó la segunda etapa del via crucis de Darien David.

Comprobación en espera

Para que se le reconociera el empadronamiento en domicilio no fijo, Darien David aguardó que un trabajador social de Barcelona acudiese a acreditar que residía en la parcela donde decía vivir. "Dijeron que me iban a hacer la visita, pero nunca llegaba", atestigua. Además, las trabas para constar en el censo le imposibilitaron disponer de la tarjeta sanitaria en un momento de debilidad. “Andaba enfermo y se me complicó, estaba con asma y necesitaba ir al médico, lo pasé muy mal, pero nunca dieron solución”, lamenta.

Darien David, que ha conseguido empadronarse tras reclamarlo durante nueve meses, en L'Hospitalet de Llobregat. / ZOWY VOETEN

A raíz de diversas reclamaciones, tanto la Síndica de Greuges de Catalunya como su homólogo de Barcelona han advertido de los retrasos de la capital catalana para redactar el informe de conocimiento de residencia, prescriptivo para otorgar el empadronamiento sin domicilio fijo. La síndica Esther Giménez-Salinas avisó en 2024 que el procedimiento no puede prolongarse más de tres meses. “El modelo diseñado por el Ayuntamiento de Barcelona incrementa ostensiblemente, y en detrimento del derecho de los ciudadanos más vulnerables, el término de resolución de la solicitud de inscripción del padrón”, sostuvo en una resolución.

El joven pidió desencallar el trámite para obtener la tarjeta sanitaria: "Estaba con asma, lo pasé muy mal, pero nunca dieron solución"

El síndic de Barcelona, David Bondia, se ha expresado en el mismo sentido. “La configuración del informe de conocimiento de residencia como trámite previo al empadronamiento sin domicilio fijo, además de las dudas que suscita con carácter general por lo que se refiere a su encaje legal, puede acabar generando demoras y cargas administrativas que dificultan el ejercicio efectivo de un derecho que tiene una incidencia directa sobre el acceso a derechos básicos y prestaciones sociales”, observa en una resolución de este mismo año.

Certificado de vulnerabilidad

En el compás de espera, Darien David afirma que el Ayuntamiento de Barcelona le previno de que no podía censarse en el terreno, porque era propiedad de la autoridad portuaria. "Ahí hice la solicitud para empadronarme en un huerto de al lado, pero comenzaron con que tampoco era posible, que tenía que esperar a que resolvieran el otro proceso que seguía adelante", comenta.

Ante sus ruegos al encallarse los trámites con el padrón, en el consistorio le sugirieron que presentara una queja en la oficina de la Síndica de Greuges. Lo hizo y recabó un pronunciamiento a favor. No obstante, el funcionario siguió sin ir al solar a corroborar que Darien David moraba allí en una infravivienda. “Nunca fueron”, reprocha. A su vez, el tiempo para concurrir al proceso para lograr los papeles se agotaba.

Darien David, en L'Hospitalet de Llobregat, donde reside en un domicilio compartido tras vivir en una barraca. / ZOWY VOETEN

“Sin el padrón, no podía obtener el certificado de vulnerabilidad para la regularización”, incide. Cuando empezaba a dar la batalla por perdida, un amigo se ofreció para facilitarle que se empadronara en la vivienda en la que reside de alquiler, en L’Hospitalet: “Preguntó y le dijeron que lo podíamos conseguir el mismo día. Me hizo el favor, fuimos con su contrato de arriendo y me pude empadronar”. Lo logró en junio, a unas tres semanas de vencer el término de la ventana de oportunidad excepcional abierta por el Gobierno de España. “No tenía abogado, una chica me asesoró y armé la carpeta yo solo… Fui casi de los últimos en presentarme, prácticamente ya cerraban”, apunta Darien David.

La Síndica de Greuges de Catalunya y su homólogo barcelonés advierten que se infringe los derechos de ciudadanos vulnerables al demorarse la inscripción más de tres meses

Su suerte empezó a virar entonces. El empleo se ha encadenado con un cuarto en un domicilio compartido en L’Hospitalet. “Hasta hace un mes atrás estaba en el huerto -precisa-. Aún hay tres compañeros viviendo allí y hay otros más, peruanos, que están a los lados”.

Darien David juzga que el empadronamiento ha resultado ser una formalidad “demasiado” compleja. “Eso está difícil, y es que no soy el único”, remarca. “Hay muchos amigos que han pasado por la misma situación”, remacha.