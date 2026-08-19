El calendario laboral de Barcelona trae buenas noticias para los trabajadores: tres puentes en un mes tras las vacaciones

Con las vacaciones de verano a punto de terminar para gran parte de los trabajadores, son muchos los que ya tienen el ojo puesto en el siguiente festivo para poder disfrutar de unos días de fiesta tras la dura vuelta a la rutina.

Y es que, con el buen tiempo, el descanso estival es casi sagrado para los amantes del calor y de la playa, que se abarrota de bañistas año tras año. Además, los viajes son los grandes protagonistas de esta época: según datos de la agencia EFE, el 90% de los españoles tenía pensado viajar este verano, una cifra que demuestra que, una vez que acaba el año laboral las ganas de desconectar son prioritarias.

Dos personas en la playa. / Archivo

El próximo festivo

Pero, a pesar del fin de las vacaciones, no todo son malas noticias, ya que el siguiente festivo está más cerca de lo que parece: el 11 de septiembre se celebra la Diada Nacional de Catalunya y este año cae en viernes, por lo que los catalanes que no trabajen podrán disfrutar de un fin de semana largo hasta el domingo.

Es más, al ser una fecha tan señalada, la comunidad autónoma cada año prepara numerosos actos institucionales, culturales y actividades para conmemorar este día.

Castellers en Barcelona. / Marc Asensio Clupés / EPC

Festivo en Barcelona

Asimismo, aquellos que trabajen en Barcelona están de suerte, puesto que su calendario laboral tiene un festivo más en septiembre. Se trata del día de la Mercè, celebrado el 24 de septiembre en la capital catalana en honor a la copatrona del municipio. Al caer en jueves, quienes puedan cogerse el viernes como día de libre disposición disfrutarán de un puente de cuatro días.

Durante cinco días, del 23 al 27 de septiembre, la Mercè llenará las calles de Barcelona de música, espectáculos y actividades para todos los públicos. Además, para muchos es la manera de despedir el verano y dar la bienvenida a los meses más fríos del año.

Piromusical de la Mercè 2025, visto des de las Arenas. / MANU MITRU / EPC

Tras este puente, solo habrá que esperar pocas semanas más para el siguiente festivo: el 12 de octubre. Al caer en lunes y ser fiesta en toda España, la gran mayoría de españoles podrán disfrutar de otro fin de semana largo al poco de empezar el otoño.

Festivos de lo que queda de año

Estos son los festivos que quedan antes de que finalice 2026:

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