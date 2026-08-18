Viladecans avanza en la transformación del antiguo Casino de Alba-rosa en una residencia para personas mayores

El Ayuntamiento de Viladecans (Baix Llobregat) ha aprobado inicialmente el Plan Especial que permitirá transformar los terrenos del antiguo Casino de Alba-rosa, en la calle Gardènies 20, en un nuevo equipamiento sanitario y asistencial destinado a las personas mayores. El documento recibió la aprobación inicial mediante decreto de alcaldía del 1 de julio de 2026.

La actuación permitirá construir una residencia asistida para personas mayores con un centro de día anexo en una parcela de 2.102 metros cuadrados situada en pleno barrio de Alba-rosa. El proyecto prevé atender aproximadamente a 100 personas: unas 80 como residentes y otras 20 como usuarias del centro de día.

El edificio, antiguo centro social privado y restaurante, había estado abandonado desde hace casi veinte años y okupado durante parte de los mismos. Con todo, fue desalojado en junio de 2025 por orden judicial, en una operación de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local. Tal y como explicó entonces el consistorio tras reunirse con los propietarios de los terrenos, ADMA 2025 S.L —una sociedad participada por la constructora y promotora Rudrosa—, la previsión ya entonces era edificar una residencia con capacidad para unas 80 personas y con centro de día, y que contara con plazas concertadas con la Generalitat.

El antiguo edificio del Casino de Alba-rosa ya ha sido derribado recientemente y actualmente el solar se encuentra vacío. El equipo redactor del proyecto para la nueva residencia es BJ arquitectes - Blai Pérez i Jordi Ramos Arquitectes Associats, slp.

Otras residencias

El Plan Especial justifica la actuación por la creciente necesidad de recursos residenciales y asistenciales en Viladecans. Según los datos incorporados al documento urbanístico, la ciudad dispone actualmente de 213 plazas residenciales distribuidas entre cinco centros, de las cuales 94 son de titularidad pública. El propio estudio señala que la espera para acceder a una plaza puede alcanzar en algunos casos los dos años.

Con una población de más de algo más de 12.000 personas mayores de 65 años, el documento calcula que Viladecans cuenta con una ratio aproximada de 1,76 plazas residenciales por cada 100 mayores, por debajo de la media catalana que utiliza el estudio como referencia. Por ello, el planeamiento considera la nueva residencia un equipamiento de interés público y de carácter esencial.

Además del equipamiento en el antiguo casino, la ciudad sumará en los próximos años dos centros nuevos privados: la residencia Mirador de Viladecans, privada, que se terminará en 2027, en el barrio del Ginestar y que prevé unas 150 plazas, además de contar con centro de día para 50 personas; y una residencia pública con también capacidad para unas 80 personas cuyo proyecto debe ver la luz entre este 2016 y el próximo 2027, tal y como anunciaron la entonces consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, y la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, en febrero de este año.

La necesidad para una nueva residencia pública en Viladecans se acrecentó después de que el Govern de la Generalitat que lideraba Pere Aragonès eliminara buena parte de las plazas públicas del Centro Sociosanitario Frederica Montseny.

El futuro edificio

El Plan Especial establece las condiciones que deberá cumplir el futuro proyecto arquitectónico, aunque todavía no define el diseño definitivo del edificio. Se fija un máximo de 2.102 metros cuadrados de techo edificable. También se limita el crecimiento en altura para evitar que el equipamiento se perciba como un volumen excesivo dentro de un barrio caracterizado por viviendas unifamiliares.

La documentación calcula una inversión de aproximadamente 5,19 millones de euros para la construcción del equipamiento. El estudio económico establece que tanto la inversión como la futura gestión serán privadas y que el desarrollo previsto no supondrá cargas económicas para las finanzas municipales.

Una vez completada la tramitación urbanística y obtenida la correspondiente licencia de obras, el Plan Especial establece una única etapa de desarrollo de cinco años.