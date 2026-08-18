El Park Güell ofrece dos espectáculos gratis en septiembre: fechas y cómo reservar

El Park Güell acogerá el primer fin de semana de septiembre dos propuestas musicales gratuitas pensadas para vecinos y vecinas de Barcelona. Se trata del concierto de Rumba Alborada, el viernes 4 de septiembre, y del espectáculo familiar participativo 'Canta'm', el domingo 6. Ambas actividades están abiertas a todas las edades y ponen especialmente el foco en el vecindario de los barrios próximos al parque.

Aunque la entrada es gratuita, es necesario inscribirse previamente para reservar plaza. Las localidades son limitadas y numeradas.

El viernes 4 de septiembre, a las 20.00 horas, la Plaça de la Natura será el escenario del concierto de Rumba Alborada, un grupo del barrio del Carmel. La formación ofrecerá un repertorio festivo y cercano que invita al vecindario de los barrios del entorno a compartir una tarde de música, recuerdos y celebración. Las inscripciones para el concierto pueden realizarse en este enlace.

Dos días después, el domingo 6 de septiembre a las 11.00 horas, será el turno de 'Canta'm', en la Plaça Jeroni Moragas. Se trata de un espectáculo musical familiar y participativo que propone un recorrido por canciones tradicionales de diferentes partes del mundo.

La actividad está pensada para que grandes y pequeños canten y hagan música juntos, utilizando el propio cuerpo y pequeños instrumentos de percusión. La propuesta plantea una experiencia lúdica y compartida y busca fomentar la escucha, la inclusión y la cooperación entre personas de distintas edades. Las inscripciones para 'Canta'm' están disponibles en este enlace.

La entrada también permite recorrer las zonas verdes

La entrada no solo da acceso al espacio del Park Güell donde se celebrará cada actividad. También permite aprovechar la visita para recorrer las zonas verdes del parque y contemplar las vistas panorámicas de Barcelona, además de disfrutar de las actuaciones en un entorno emblemático de la ciudad.

Estas dos actividades forman parte de las iniciativas destinadas a acercar el Park Güell a los vecinos durante el año de su centenario, especialmente al tratarse de un parque que en los últimos años ha tenido un fuerte uso turístico y en el que el aumento de visitantes ha ido desplazando sus usos sociales y vecinales.

Noticias relacionadas

Meses atrás, el Ayuntamiento también anunció un nuevo pase que permite a todas las personas empadronadas en Barcelona entrar gratis al parque.