El hotel de lujo Bless Barcelona y su espacio dulce de Hofmann abren en la plaza de Catalunya

Barcelona acaba de estrenar 119 habitaciones y suites de lujo en plena plaza de Catalunya con el esperado desembarco de Bless, la marca de lujo del gigante Palladium Hotel Group. El nuevo hotel cinco estrellas levantó el telón la semana pasada tras una reforma que deja atrás la anterior etapa gestionada por Iberostar, pero este lunes ha estrenado su espacio dulce de la mano de Hofmann. El establecimiento inyectará a la zona turismo de alto poder adquisitivo, pero también relanza una terraza erigida en los últimos años en punto de encuentro, por sus espectaculares vistas, en el epicentro de la ciudad. Este 'rooftop' ahora pasa a denominarse La Pajarera, y aúna música, gastronomía y coctelería.

El nuevo Bless Barcelona, en la confluencia de plaza de Catalunya con paseo de Gràcia. / Jordi Otix / EPC

Como sello premium de la cadena, Bless Collection Hotels se caracteriza por habitaciones y espacios elegantes, relajantes y con un estilo que definen como "sofisticado", pero con diseño contemporáneo. Este es el cuarto de la marca, que suma dos en Ibiza y otro en Madrid, y prepara su expansión internacional. Tras la recta final de obras, pudo abrir finalmente el pasado día 10, aunque la inauguración oficial se hará en otoño.

Fuentes del hotel señalan a este diario que ha debutado con el 100% de su alojamiento listo, así como la mayor parte de sus espacios comunes, que han sido rediseñados. No obstante, en su despegue están llevando a cabo lo que se conoce como 'soft openning' en áreas como la terraza, con afluencia controlada estos primeros para garantizar el mejor servicio. Y el gimnasio para huéspedes se abrirá en septiembre.

Novedades e historia

Otros espacios comunes que atraerán también a clientes no alojados serán su espacio gastronómico Hofmann, el sello local que desde ayer lunes ya sirve pastelería artesanal, café de especialidad y una selección de propuestas dulces, para cualquier momento del día. Cuentan también con Sinedie, para comer a cualquier hora, con la fórmula de gastronomía mediterránea y amplia carta de vinos. Otro de los puntos fuertes es contar con la mixóloga Adriana Chia.

Y entre los nuevos servicios destacados figuran también un programa de actividades de bienestar, como sesiones de yoga de fin de semana con Xuan Lan, o experiencias de belleza con profesionales reconocidos del sector.

Con la nueva etapa, el establecimiento en la confluencia con el paseo de Gràcia eleva su categoría de alojamiento, al alcanzar las cinco estrellas. El emplazamiento suma un largo y dispar historial de usos, ya que a principios del siglo XX albergó el Gran Hotel Colón, pero tras la guerra se reconstruyó en 1943 para ser sede del Banco Banesto durante décadas. Tras quedar en desuso, en 2014 lo adquirió Pontegadea (del empresario Amancio Ortega), que alquiló parte de sus bajos a Apple, donde se ubica su tienda insignia. Mientras que en 2018, tras la reforma del edificio, se inauguró como hotel de la mano de Iberostar.

Pero a finales de 2024 la gestión pasó a manos de Palladium Hotel Group, que inicialmente lo operó con la marca 45 Times Barcelona Hotel, aunque con la vista puesta en su renovación para propulsarlo convertido en un nuevo Bless.

Noticias relacionadas

Palladium, propiedad del Grupo Empresas Matutes, opera más de 40 hoteles y supera las 13.000 habitaciones repartidas en ocho países. El grupo gestiona ocho marcas hoteleras, entre ellas Only You Hotels, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts y Bless Collection Hotels.