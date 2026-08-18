Horarios del metro y autobús para las Fiestas de Sants 2026: estaciones en obras y buses desviados

Del 22 al 30 de agosto, la Fiesta Mayor de Sants ofrecerá todo tipo de actividades, desde comidas vecinales, música o bailes, hasta los actos más tradicionales como los 'castellers' y los 'diables'. Para poder llegar desde otros barrios, se dispondrá de los mismos medios de transporte público y horarios que habitualmente. Cabe recordar que no se reforzará el metro con una jornada extra de 24 horas de servicio ininterrumpido como se hace durante las Fiestas de Gràcia.

Barcelona recomienda acceder a las fiestas en metro, a través de las estaciones de Plaça de Sants (L1/L5), Hostafrancs (L1), Sants Estació (L3/L5), Tarragona (L3) o Plaça del Centre (L3). Por su parte, las líneas de autobús que permiten acceder a la zona son la D20, D40, H10, V5, V7, 25, 52, 54, 70, 78, 109 y 115. Para obtener detalles más específicos, se puede consultar la página web del Ayuntamiento de Barcelona.

Cabe recordar, sin embargo, las afectaciones parciales en la red de Metro por obra de mejora que se mantienen este verano y que al coincidir con las fiestas, podrían afectar a los desplazamientos. Entre ellas destaca la interrupción de la línea 1, sin servicio en el tramo entre Florida y Plaça de Sants del 17 de julio al 28 de agosto. Asimismo, en las líneas L9 y L10 Nord, el tramo comprendido entre La Sagrera y Onze de Setembre estará cerrado del 25 de junio al 30 de agosto. Por su parte, en la línea 4, la estación de Verdaguer permanecerá sin servicio entre el 6 de julio y el 30 de agosto. También hay obras en el transbordo de Catalunya entre la línea 1 y la línea 3.

Líneas de bus cortadas o desviadas

Hay algunas actividades y actos que se realizarán directamente en la calle, por lo que se producirán afectaciones en el servicio habitual de autobuses durante tres días. La primera de estas citas será la 'Cercavila de Festa Major', programada para el sábado 22 de agosto a partir de las 18:00 horas. Su recorrido afectará al perímetro comprendido entre la calle de Sants, desde la plaza de Sants, y la calle de l’Espanya Industrial, hasta llegar al parque de l’Espanya Industrial. Este evento alterará el trayecto de las líneas de autobús D20 y V5.

El sábado 29 de agosto se concentrarán varias actividades con impacto en la circulación. Por la mañana, la 'Cursa atlètica La Farga' se disputará de 08:00 a 11:00 horas en las calles d'Olzinelles, lo que provocará modificaciones en las líneas V5 y 115, así como la anulación de las paradas 1849, 1850 y 1851. Por la tarde, de 16:00 a 21:00 horas, las mismas calles acogerán la jornada de 'Jocs de Taula', que repetirá las afectaciones en las líneas V5 y 115 y mantendrá anuladas las paradas 1849, 1850 y 1851. A partir de las 18:00 horas, se celebrará el tradicional 'Correfoc' a lo largo de las calles de Sants y de la Creu Coberta. Esta actividad afectará a las líneas D20, H10, V5 y 115, e implicará la anulación de un extenso grupo de paradas, entre las que se encuentran la 179, 180, 181, 391, 392, 584, 707, 708, 856, 1364, 1365, 1373, 1756, 1766, 1767, 1768, 1841, 1842, 1849, 1850, 1851, 2835, 2837, 3520, 3524, 3525, 3526, 3644 y 3878.

Para cerrar los festejos, el domingo 30 de agosto se llevará a cabo la 'Cursa atlètica i ciclista' entre las 09:00 y las 14:30 horas. El recorrido discurrirá por la calle de Sants, en el tramo comprendido entre la plaza de Sants y la calle del Moianès, condicionando el servicio de las líneas D20, V5 y 115. Durante este horario quedarán fuera de servicio las paradas 179, 180, 181, 391, 392, 584, 707, 708, 856, 1364, 1365, 1373, 1756, 1766, 1767, 1768, 1841, 1842, 1849, 1850, 1851, 2835, 2837, 3520, 3524, 3525, 3526 y 3878.

TMB ofrece atención ciudadana a través del teléfono gratuito y su cuenta en X. Para información sobre afectaciones y recomendaciones, los usuarios pueden consultar los avisos en la web de TMB.