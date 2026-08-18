La Generalitat da el primer paso para acabar con el ruido en la Granvia de L'Hospitalet tras dos décadas de lucha vecinal

“Vemos una luz al final de un camino tan largo”. De este modo define Paco del Río, presidente de la Asociación de Vecinos Ildefons Cerdà Granvia Sud, el sentimiento de la entidad a que la Generalitat de Catalunya haya dado los primeros pasos para saldar una deuda histórica con el barrio de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). En julio de este 2026, una de las empresas públicas de la administración catalana publicó la licitación para encargar el diseño del proyecto que debe culminar con el cubrimiento de dos tramos de la Granvia hospitalense que quedaron pendientes cuando la vía se sometió a su gran reforma hace ya más de dos décadas.

Paco del Río recuerda que cuando se presentó el plan para soterrar parcialmente la Granvia desde la actual plaza Europa hasta la plaza Ildefons Cerdà, en la frontera con Barcelona, desde su asociación ya se opusieron al considerar que era necesario cubrir dos tramos que se encontraban junto a bloques de viviendas. Incluso llegaron a presentar un contencioso-administrativo en los tribunales.

“El contencioso se retiró porque el ayuntamiento de entonces se comprometió a impulsar el cubrimiento. Pero el soterramiento terminó en 2006 y no se hizo. Desde entonces ha sido una batalla constante”, denuncia del Río, quien define este nuevo paso como “el principio del fin". “Sabemos que es un proceso largo, pero al menos lo han reconocido como necesario y ha arrancado”, añade el presidente de la asociación vecinal, quien considera que la presión del actual ejecutivo municipal al Govern ha sido clave para desencallar el cubrimiento.

Cerrar una carpeta antes de abrir otra

En la actualidad, la atención mediática y política reside en realidad en el otro extremo de la Granvia hospitalense, a la altura del hospital de Bellvitge. Ahí, el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Generalitat planifican el desarrollo de un polo biomédico que se convierta en una referencia al sur de Europa, de la mano también de los equipamientos públicos ya existentes en la zona y de las conexiones con los hospitales de Sant Joan de Déu en Esplugues y la llegada Clínic en la Diagonal, en la frontera con L’Hospitalet.

Para que ese proyecto avance, el primer paso transcurre por adecuar los terrenos a la llegada de nuevas empresas y equipamientos, algo que a su vez, requiere de un nuevo soterramiento en el tramo final de la Granvia. En la otra punta del que tuvo lugar a principios de siglo.

Con todo, al mismo tiempo que esta iniciativa empieza a fraguarse —la previsión es que las obras de soterramiento y cubrimiento de la Granvia en la parte de Bellvitge empiecen el año que viene—, L’Hospitalet ha logrado dar los primeros pasos para cerrar la carpeta que le quedó abierta con el soterramiento que se produjo hace ya 20 años.

"La gran lucha del barrio"

Los pliegos de la licitación para estudiar el proyecto de cubrimiento señalan que esos sectores sin tapar generan molestias por el ruido del tráfico en edificios de viviendas próximos. Hay bloques que “soportan niveles sonoros superiores a los límites reglamentarios”, reconoce la Generalitat.

El proyecto prevé reducir la emisión acústica de la C-31 hasta hacer que su impacto en las fachadas sea prácticamente irrelevante frente al ruido procedente de las calles del entorno. El presupuesto base de licitación es de 502.912,52 euros (IVA incluido) y las empresas interesadas tienen margen hasta el 7 de septiembre de este 2026 para presentar sus ofertas.

Paco del Río explica que, hasta ahora, los ruidos han supuesto un “sufrimiento” para muchos vecinos del barrio, de los cuales muchos “ya habían perdido la esperanza” de ver algún día ese tramo de unos 250 metros de la Granvia cubierto. “Ha sido la lucha más importante de los últimos tiempos. La gran lucha del barrio. Y una que nos ha llevado un desgaste enorme”, remacha del Río, quien apunta que la asociación estará ahora pendiente de la propuesta urbanística y paisajística que se ponga sobre la mesa para tapar la vía.