Las fiestas de Sants 2026 fichan a una pregonera de la Mercè y ahuyentan el incivismo con multas de hasta 3.000 euros

Las fiestas de Sants 2026 calientan motores para tomar el relevo a Gràcia. La segunda gran fiesta mayor del verano en Barcelona desplegará nueve días de programación gratuita, del 22 al 30 de agosto. El pistoletazo de salida lo dará una personalidad que ya se marcó un pregón muy llamativo en la ciudad, el de la Mercè 2018. Se trata de la actriz y directora de cine Leticia Dolera, que abrirá las fiestas este sábado a las 20 horas en el parque de l’Espanya Industrial.

En comparación con las de la Vila de Gràcia, las aglomeraciones en las fiestas de Sants son un poco más llevaderas y el ambiente es eminentemente familiar y de proximidad. El programa de actos oficial incluye unas 400 propuestas, de las que más de 180 son espectáculos. Las organizan las 11 comisiones de calles y plazas decoradas, los Castellers de Sants y la Lleialtat Santsenca, así como el distrito de Sants-Montjuïc en el caso de la noche 'unitaria' del martes 24. Prevén combatir el calor con fiestas de agua y carpas que den sombra.

Los premios a las calles mejor decoradas se entregarán ya el lunes, sin una demora voluntaria como la de Gràcia. Hasta ahora no han generado excesiva controversia los conciertos nocturnos ni las barras de bar, por lo que no ha habido necesidad de instaurar ninguna ‘Noche Tranquila’ ni vetos al alcohol. También fluyen en paralelo las fiestas alternativas con actividades impulsadas por cinco colectivos diferentes, incluido el amnistiado CSO Can Vies. “Estamos satisfechos con nuestro modelo de fiesta mayor, es el que nos va bien y nos conviene como barrio”, resume Arturo Castro, secretario de la Federació de la Festa Major de Sants.

Presión contra el incivismo

Eso sí, contar con dos fines de semana de juerga incrementa el riesgo de destrozos en la ornamentación. Las comisiones vecinales de algunas calles han organizado turnos de vigilancia o incluso "han contratado seguridad, como Guadiana", para estar más tranquilas. Aún así, es imposible reducir a cero el riesgo de actos vandálicos. El año pasado, por ejemplo, la calle Finlàndia denunció destrozos apenas iniciada la celebración. Para evitar estos disgustos, esta edición las calles y plazas engalanadas lucirán unos carteles municipales que avisan de multas de hasta 3.000 euros al incivismo. Los del año pasado avisaban de multas de hasta 600 euros.

Uno de los carteles municipales que avisará de multas al incivismo en las fiestas de Sants 2026 / Cedida

La Federació de la Festa Major de Sants celebra la incorporación de esta cartelería, que se enmarca en el Pla Endreça de toda la ciudad. Confía que la presión explícita contra los desmadres tenga un cierto efecto disuasorio. Es más, ya busca fórmulas legales para ir más allá: “Estamos intentando que se dé consideración de ‘mobiliario urbano’ a las decoraciones de las calles, porque así si se caza in fraganti a alguien destrozándolas se le puede imponer una sanción más alta”, avanza Castro.

Cartel municipal contra el vandalismo en las calles decoradas de Sants en 2025 / Marc Asensio Clupes / EPC

Actualmente, la policía dispone de varias normativas que ya permiten castigar el incivismo acreditado y una de ellas es la nueva ordenanza de civismo municipal. Estrenada en febrero, introduce cambios legales que ya se dejan notar en las denuncias callejeras. Mientras la persecución del consumo de alcohol en la calle se centra ahora en el botellón y la promoción del consumo entre menores, se endurecen los supuestos relativos al ruido de madrugada y puede sancionarse con un máximo de 3.000 euros a quién “perturbe el descanso y la tranquilidad del vecindario y de los peatones” con “cánticos, gritos, peleas o cualquier acto molesto”.

Una veintena de WC portátiles, seis de ellos por primera vez en la plaza Can Climent, tratarán de evitar los orines en la calle, que se castigan además con multas de 300 euros. Por otro lado, los supermercados 24 horas deberán cerrar entre las 22 h y las 7 h mientras duren las fiestas, igual que los años previos. Habrá tres Punts Lila: en Can Climent, en la plaza Bonet i Muixí y en el parque de l'Espanya Industrial. En cuanto al transporte público, la ciudad recomienda el acceso al barrio en metro pese al corte temporal de la L1, porque muchas líneas de bus quedarán afectadas por cortes de tráfico. La feria de atracciones repetirá la ubicación del año pasado, en las ramblas de Brasil y Badal, tras haber sido trasladada por quejas vecinales.

Todos a decorar (aunque llueva)

Otra novedad es el llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Sants a participar de la recta final de montaje de los decorados. Este lunes 18 han quedado cerrados al tráfico los tramos que se ornamentan. “Hemos hecho un llamamiento a través de las redes sociales, en especial Instagram, para que los vecinos que quieran bajen a ayudar”, expone. Han detallado los horarios de faena previstos en cada calle para que sea más fácil colaborar.

Otra cosa es que ayude la meteorología, porque hay previsión de lluvias justo para el viernes, la víspera del inicio festivo. De confirmarse, las figuras de papel maché más delicadas tendrán que colocarse en el último minuto para que no se mojen demasiado.

Dolera, 'santsenca' practicante

El fichaje de Dolera como pregonera evidencia que Sants todavía es -un poco- un pueblo dentro de Barcelona. “Una chica de la comisión de Galileu tiene un bar y Leticia hace el vermut allí a menudo, así que propuso su nombre, gustó la propuesta y ella la aceptó”, revela Castro. La cineasta, que es del Clot, reside hoy en Sants y tiene un fuerte vínculo con el barrio. Su apertura de la Mercè hace ocho años incluyó varias referencias a este vecindario: dejó caer que su primer beso fue en un portal del barrio de Sants, recordó las películas que vio de joven en cines como el Palau Balañá del paseo de Sant Antoni (cerró en 2020) y alabó iniciativas cooperativas como el Zumzeig Cinema.

También advirtió que “hay que cuidar y proteger” los barrios porque son “los corazones de Barcelona” que “sufren a causa de la gentrificación”. Conocida por su compromiso feminista, reivindicó la “manada” de mujeres que sale a manifestarse cada 8 de Marzo y celebró como una victoria agridulce que Barcelona tuviera una mujer alcaldesa por primera vez en 2015. En plena resaca del procés independentista, Dolera apeló al entendimiento más allá de las identificaciones nacionales y censuró el encarcelamiento y exilio de activistas.