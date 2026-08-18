Guía de las fiestas de Sants 2026: conciertos, calles decoradas y programa de actividades

Tras las Fiestas de Gràcia, Barcelona sigue de celebración con la fiesta mayor de Sants. Once calles y plazas se llenan de fantasía con decoraciones temáticas y ofrecen música, cultura popular, actividades familiares y ambiente festivo durante nueve días. En el corazón del distrito de Sants-Montjuïc, las fiestas de 2026 se celebran del sábado 22 al domingo 30 de agosto.

Calles decoradas

Este año, el recorrido se articula en torno a temáticas muy variadas, entre las que destacan la nostalgia del cine, la historia, la ciencia, el arte, los viajes y la vida cotidiana de barrio.

Alcolea de Baix: bajo el lema "El misteri dels mitjos perduts", la calle sé convertirá en un enorme tendedero de ropa y los visitantes podrán jugar a encontrar las piezas desaparejadas. La cotidiana y familiar propuesta se conforma de materiales sencillos, como latas, brics y cajas de cartón que han aportado los vecinos a lo largo del último año.

bajo el lema "El misteri dels mitjos perduts", la calle sé convertirá en un enorme tendedero de ropa y los visitantes podrán jugar a encontrar las piezas desaparejadas. La cotidiana y familiar propuesta se conforma de materiales sencillos, como latas, brics y cajas de cartón que han aportado los vecinos a lo largo del último año. Guadiana: la propuesta "Com més sucre, més dolç" transforma la calle en un obrador mágico lleno de dulces, bombones, tartas y croissants gigantes que harán salivar a los visitantes. El espacio contará además con mangas pasteleras gigantes en el techo para ambientar el recorrido.

la propuesta "Com més sucre, més dolç" transforma la calle en un obrador mágico lleno de dulces, bombones, tartas y croissants gigantes que harán salivar a los visitantes. El espacio contará además con mangas pasteleras gigantes en el techo para ambientar el recorrido. Plaça de la Farga: inspirada en la película Lorax, la plaza recrea un entorno boscoso con tonos vivos hecho de madera y cartón reciclado para concienciar sobre la huella de carbono. La propuesta ha contado con la colaboración del centro de acogida Cal Muns.

inspirada en la película Lorax, la plaza recrea un entorno boscoso con tonos vivos hecho de madera y cartón reciclado para concienciar sobre la huella de carbono. La propuesta ha contado con la colaboración del centro de acogida Cal Muns. Galileu: la temática 'Catifa vermella i esperit de Hollywood' convierte la calle en un plató de cine clásico, invita al público a pasear por su propio paseo de la fama entre estatuillas de los Oscar y decoración cinematográfica. La comisión superó la falta de local trabajando desde casa y con el apoyo de coworkings locales y la academia Ritmos Barcelona.

la temática 'Catifa vermella i esperit de Hollywood' convierte la calle en un plató de cine clásico, invita al público a pasear por su propio paseo de la fama entre estatuillas de los Oscar y decoración cinematográfica. La comisión superó la falta de local trabajando desde casa y con el apoyo de coworkings locales y la academia Ritmos Barcelona. Vallespir de Dalt: sumerge a los visitantes en el universo culinario de la película Ratatouille con una portalada de la Torre Eiffel y el chef Remy. El techo se adorna con utensilios de cocina y hortalizas gigantes hechas con materiales recogidos de contenedores de reciclaje y comercios de la zona.

sumerge a los visitantes en el universo culinario de la película Ratatouille con una portalada de la Torre Eiffel y el chef Remy. El techo se adorna con utensilios de cocina y hortalizas gigantes hechas con materiales recogidos de contenedores de reciclaje y comercios de la zona. Alcolea de Dalt: rinde homenaje con "El rugit de l'històric Circuit de Montjuïc" a las míticas carreras de Fórmula 1 de la época dorada del motociclismo barcelonés (1932-1986). Elaborado en la nave de Violant d'Hongria con materiales 100% reciclados, el decorado incluye estructuras monumentales como las Torres Venecianas y la Font del Gat.

rinde homenaje con "El rugit de l'històric Circuit de Montjuïc" a las míticas carreras de Fórmula 1 de la época dorada del motociclismo barcelonés (1932-1986). Elaborado en la nave de Violant d'Hongria con materiales 100% reciclados, el decorado incluye estructuras monumentales como las Torres Venecianas y la Font del Gat. Papin: 'El simbolisme de l'Olimpíada Popular de 1936' recuerda los JJOO que Barcelona iba a celebrar en julio de 1936 como alternativa antifascista e inclusiva a los Juegos de Berlín. La decoración rememora este hito histórico que no pudo llevarse a cabo por el estallido de la Guerra Civil.

'El simbolisme de l'Olimpíada Popular de 1936' recuerda los JJOO que Barcelona iba a celebrar en julio de 1936 como alternativa antifascista e inclusiva a los Juegos de Berlín. La decoración rememora este hito histórico que no pudo llevarse a cabo por el estallido de la Guerra Civil. Vallespir de Baix: 'Orgull d'escola pública i compromís social' reivindica una escuela pública digna a través de ilustraciones de Joan Turu y cede espacio a colectivos sociales como la PAH y el Grup d'Habitatge de Sants. A pesar de tener su local precintado por amianto, los vecinos y voluntarios de esta calle han podido ornamentarla y preparar una destacada programación musical.

'Orgull d'escola pública i compromís social' reivindica una escuela pública digna a través de ilustraciones de Joan Turu y cede espacio a colectivos sociales como la PAH y el Grup d'Habitatge de Sants. A pesar de tener su local precintado por amianto, los vecinos y voluntarios de esta calle han podido ornamentarla y preparar una destacada programación musical. Finlàndia: celebra sus 45 años de participación en la Fiesta Mayor convirtiéndose en 'Un laboratori boig' lleno de microscopios, robots y átomos. Además de ofrecer ciencia y sorpresas conmemorativas, mantendrá sus clásicas actividades como la chocolatada o las habaneras.

celebra sus 45 años de participación en la Fiesta Mayor convirtiéndose en 'Un laboratori boig' lleno de microscopios, robots y átomos. Además de ofrecer ciencia y sorpresas conmemorativas, mantendrá sus clásicas actividades como la chocolatada o las habaneras. Sagut: apuesta por el arte abstracto y conceptual con 'Sagunt i punt, l'art de la geometria abstracta", jugando con la luz, las formas y las geometrías para romper con el decorado figurativo tradicional. El proyecto surge de talleres vecinales participativos donde se han transformado CD, vinilos y pelotas de tenis recicladas.

apuesta por el arte abstracto y conceptual con 'Sagunt i punt, l'art de la geometria abstracta", jugando con la luz, las formas y las geometrías para romper con el decorado figurativo tradicional. El proyecto surge de talleres vecinales participativos donde se han transformado CD, vinilos y pelotas de tenis recicladas. Valladolid propone 'Un viatge màgic per la Ruta de la Seda' conectando la antigua arquitectura de Samarcanda y China. El techo de la calle se iluminará con miles de farolillos chinos fabricados con garrafas de agua recicladas.

Programa de actividades

El programa de actos puede consultarse en PDF y en línea. Incluye todas las actividades detalladas de los nueve días de festejos.

Sábado 22

Taller de acompañamiento del dragón chino de la buena suerte, a las 10:30h, en la Pl. Bonet i Muixí.

Paseo "La historia de la Fiesta Mayor de Sants", a las 18h, en la Lleialtat Santseca.

Cercavila de fiesta mayor. Empezará a las 19h de la tarde en las Cotxeres de Sants y terminará en el parque de la l'Espanya Industrial.

Bailes y lucimientos de las collas de cultura popular, a las 19:30h en el parque de l'Espanya Industrial.

Pregón de la fiesta Mayor. A las 20h, a cargo de la actriz y directora de cine Leticia Dolera.

Domingo 23

Visita guiada a las 10h al Cementiri de Sants, actualmente adscrito a l'Hospitalet de Llobregat.

Matinal de cultura popular con la Colla Bastonera de Sants y la Colla Nova Gegantera de Sants en la C. Papin a las 12h

'CorreDrags' con Ben Alfons, Frida la Ter y Dissident.cia en la C. Guadiana, Sagunt y Papin a partir de las 18h

Lunes 24

Visita a las calles decoradas guiada para personas con autismo o necesidades cognitivas, a las 10h.

Ofrenda floral a Sant Bartomeu, a las 12h, en la iglesia de Santa Maria de Sants.

Misa solemne en honor a Sant Bartomeu, a las 13h, en la iglesia de Santa Maria de Sants.

Entrega de premios del Concurso de adornos de calles, a las 19:30h, en el parque de l'Espanya Industrial.

Martes 25

A las 16.00 h, 'Olimpíades borinotes obertes al barri' en la Pl. Can Climent

Júlia Badal y sus 'Poemes dibuixats' en la C. Sagunt, 99 a partir de las 18h

Miércoles 26

Ofrenda floral a Sant Bartomeu y vermut marinero de fiesta Mayor en el Mercado de Sants, de las 10h a las 14:30h, en el Mercado de Sants.

11a Batalla Ninja organizada por las calles Papin y Guadiana en los jardines de Can Mantega, a las 11h

Ruta histórica por Sants, de las 18h a las 19:30h, en la sede del Distrito.

Sábado 29

A partir de las 10.30 h, Scrabble gigante en catalán en la Pl. Bonet i Muixí seguido de los juegos familiares 'Xics del Xurrac' de Tombs Creatius

A partir de las 11h, fiesta de la espuma infantil en la C. Galileu

Entrega de premios populares de adornos de calles de la Fiesta Mayor de Sants, a las 12h, en la C. Vallespir de Dalt.

Diada castellera y 'pilar caminant' de los Castellers de Sants en la Pl. Bonet i Muixí a las 18h

Correfoc infantil con Guspires de Sants y Diables de Castelldefels a las 18.30h en los jardines de Can Mantega

Correfoc adulto con los Diables de Sants y los de Cornellà, Guspires de Sants y los de Diables de Castelldefels, a partir de las 21.30h con inicio en la plaza Osca y final en la de Bonet i Muixí

Domingo 30

A partir de las 8h, 'Curses atlètiques' en la C. Sants y de Creu Coberta y 'Curses cicliste' entre Olzinelles y Moianès

Piromusical de clausura, a las 22h, en las gradas del parque de l'Espanya Industrial.

Conciertos destacados

La agenda musical de las fiestas es muy completa, destacamos una veintena de conciertos de variados géneros en escenarios diferentes.

Sábado 22

Queen For A Day (tributo a Queen) en la c. Vallespir de Dalt a las 22h

Derrumbaos (rumba) en la C. Guadiana a las 22.30h

Todos Los Gatos Son Pardos (Tributo a Gato Pérez) en C. Valladolid a las 23h

La Tour de Carol (pop, rock) en C. Guadiana a las 00.30h

Domingo 23

Grupo infantil Ambauka en la Pl. Can Climent a las 20.30h, organizado por Castellers de Sants

Habaneras con la Mar Brava, ron quemado y sardinada a las 20.30h en la C. Alcolea de Baix

"Bruce Springsteen Experience II" en la C. Valladolid a las 21h

Xana Blue (diva pop catalana) en la C. Sagunt a las 22.30h

DJ Surda (Castellers de Sants), a las 23h, en la Pl. Can Climent.

Lunes 24

Rumbeta Bona en la C. Vallespir de Baix a las 22h

Conciertos de Fades (pop-urban) y Llum (pop-electrónica) (Castellers de Sants), a las 23h, en la Pl. Can Climent.

Martes 25

Noche de conciertos con Juny del 99 (Pedrera 3.0), Mala Vida y set de PD, a las 22:30h, en el parque de l'Espanya Industrial.

Concierto de Préssecks, a las 23h, en la Pl. Can Climent.

Miércoles 26

Salsona (salsa y ritmos latinos) en la C. Guadiana a las 20h

Port Bo (habaneras) en la C. Finlàndia a las 21h

Miquel del Roig (cantautor) y DJ Coronitas (Castellers de Sants), a las 22:30h, en la Pl. Can Climent.

Jueves 27

Noche argentina con la Peña Queer de Barcelona, Poetry Is Not Dead, Tango Is Not Dead y Orquesta Tibidabo en la C. Valladolid a partir de las 20h.

Lasta Sanco (mestizaje) y Les Que Faltaband (versiones) (Castellers de Sants), a las 22:30, en la Pl. Can Climent.

Powafunk (música afroamericana) en C. Vallespir de Dalt a las 22h

Viernes 28

Bons Nois (pop-rock), Al·lèrgiques al Pol·len (pop-rock) y DJ 2 Pega (Castellers de Sants), a las 22:30h, en la Pl. Can Climent.

Pascual & els Desnatats (miembros de la Terrasseta de Preixens) en la C. Papin a las 23h

Allioli Olé! (fiesta LGBTIQ+ en catalán) en la C. Sagunt a las 00.30h

Sábado 29

El Sobrino del Diablo en la C. Valladolid, a las 21.30h

Km0 (mestizaje), SDP509 (pop-rock) y DJ Plan B (Castellers de Sants), a las 22:30h, en la Pl. Can Climent.

Disco Cocodrilo en la C. Galileu a las 22.30h

Maybe y Mal Menor, bandas que ensayan en la Lleialtat, a las 23h, en la Pl. Bonet i Muixí.

Joan Colomo i la Radiofórmula (versiones) en la C. Sagunt a las 23h

Sábado 5 de septiembre (tras las fiestas)