El emblemático 'trenet' de la Oreneta de Barcelona asegura su futuro hasta 2035

Una de las atracciones lúdicas más emblemáticas de Barcelona, el 'trenet' de la Oreneta del Parc del Castell de l’Oreneta, ya tiene su futuro asegurado. Al menos la próxima década. El Institut Municipal de Parcs i Jardins ha formalizado este agosto la adjudicación de la concesión al Centre d’Estudis Modelisme Vapor Barcelona (CEMVB), la única entidad que presentó una oferta en el concurso público y la misma que ya se encargaba de diseñar, construir, mantener y operar el ferrocarril en miniatura ubicado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

La entidad adjudicataria, que ha obtenido una puntuación de 76 puntos sobre 100, destaca por su trayectoria de más de 40 años en la realización de actividades de modelismo ferroviario, superando ampliamente los requisitos mínimos de la licitación. El contrato tiene una duración de 10 años y es retroactivo: la fecha de inicio de la actividad se ha fijado para el 16 de junio de 2025 pese a las fechas de la formalización.

Problemáticas entre ayuntamiento y entidad

Una de las particularidades de la concesión es que no tendrá que pagar ningún canon al Ayuntamiento de Barcelona por el uso del espacio, puesto a que se considera una actividad de carácter social y sin utilidad económica directa para la entidad. El servicio vivió un punto de inflexión en marzo de 2020, cuando el consistorio anunció el cierre temporal por la pandemia del Covid e informó, además, que CEMVB acumulaba una deuda por impago del canon.

Meses después, se ordenó el cierre total porque la concesión que mantenía la asociación se había terminado y se informó que durante los 40 años en los que había operado no existía una licencia formal adaptada a la normativa europea de seguridad. Sin embargo, en mayo de 2021 y tras medio año de reformas y estudios de ingeniería volvió a circular con un acuerdo de 3 años para mantener el servicio mientras el Institut Municipal de Parcs i Jardins redactaba los pliegos para la licitación oficial finalmente aprobados en enero de 2025.

Una de las últimas disputas que tuvieron entidad y consistorio fue respecto a las nuevas exigencias del consistorio que obligaban a abrir el circuito también los sábados, cuando históricamente el tren ha operado de forma exclusiva los domingos y festivos por la mañana. Esa exigencia chocaba directamente con la disponibilidad de los voluntarios de CEMVB y disparaba las dificultades de mantenimiento de las históricas locomotoras, lo que enfrió el interés de la entidad inicialmente.

Finalmente, según los pliegos técnicos adjudicados, la actividad abrirá como mínimo los domingos de 10:30 a 13:30, excepto si son festivos declarados, dejando fuera la obligatoriedad del sábado. El coste del billete será de 3,5 euros.

Sostenibilidad y espacios verdes

El Centre d’Estudis Modelisme Vapor Barcelona también se compromete a desarrollar un ambicioso programa de dinamización del espacio verde con un calendario con actividades educativas para escolares y encuentros de modelismo ferroviario a escala nacional e internacional. Un plan que contempla, además, reforzar el vínculo con Sarrià con jornadas de puertas abiertas durante la Fiesta Mayor del barrio y la visita de Papa Noel en el 'trenet', que cada año atrae a cientos de familias a las instalaciones del parque.

Imagen de archivo del 'trenet' de la Oreneta de Sarrià / Archivo EPC

La entidad tendrá que presentar informes trimestrales detallados sobre el uso de la instalación, desglosando el número de pasajeros por edad, días y horas. Asimismo, el consistorio se reserva la facultad de solicitar el cierre puntual de la actividad hasta un máximo de 15 días al año para la celebración de otros actos culturales o deportivos de interés general en el parque.

Atracción emblemática de Barcelona

El proyecto comenzó a fraguarse después de que el Ayuntamiento de Barcelona adquiriera en 1978 los terrenos forestales de dos antiguas fincas privadas en Sarrià, una de ellas el Castell de l'Oreneta. Fue inaugurado en 1981 y las vías y materiales estaban construidos según las normas editadas por la Federación Catalana d'Amics del Ferrocarril. Actualmente, son propiedad de Centre d’Estudis de Modelisme a Vapor.

La atracción de casi 700 metros es considerada uno de los mejores circuitos de modelismo tripulado de Europa y atrae a miles de visitantes que disfrutan de un paseo que simula un auténtico viaje de montaña.