Barcelona tiene los dos barrios más caros de España para alquilar una habitación, según un estudio

Quien busca un lugar donde vivir en Barcelona ya sabe que encontrar algo asequible es cada vez más complicado, y ni siquiera hace falta buscar un piso entero. Alquilar una habitación en un piso compartido cuesta ya 711 euros al mes de media, según el último índice de precios de la plataforma inmobiliaria Spotahome, correspondiente al primer trimestre de 2026, que, si bien no descubre nada nuevo, muestra una vez más la dificultad de encontrar una vivienda que encaje en el presupuesto de buena parte de los barceloneses y catalanes.

La cifra coloca a Barcelona como la primera ciudad española y la quinta europea más cara del análisis para este tipo de alquiler. En el estudio, solo están por delante Londres, con 1.206 euros al mes; Dublín, con 985; París, con 922, y Milán, con 720. Barcelona supera así a Madrid, donde el precio medio de una habitación se sitúa en 650 euros. Además, según los datos de Spotahome, en las cuatro ciudades que encabezan la clasificación los gastos suelen estar incluidos en el precio anunciado, mientras que en Barcelona apenas la mitad los incorporan al precio anunciado.

Donde más suben los precios

El encarecimiento tampoco se limita a las zonas más céntricas o exclusivas de la ciudad, y es que no se salvan ni siquiera algunos barrios que durante años habían sido una alternativa para quienes no podían asumir los precios de vivir en el Eixample o en la zona alta.

Es el caso de El Poble Sec, que encabeza la subida del precio medio de las habitaciones. Allí han pasado de valer 690 a 750 euros de media, un 8,7% más en solo un año. Le sigue Sants-Badal, con un 8,3% y el Gòtic (+7,1%), mientras que El Raval, La Dreta de l'Eixample y la Vila de Gràcia registraron incrementos del 6,7%.

El Raval es un ejemplo llamativo del incremento de los precios de las habitaciones. Allí, en una de las zonas consideradas más conflictivas y degradadas de la capital catalana, una habitación en un piso compartido cuesta de media 640 euros, 75 euros más al mes que dos años atrás, cuando ya costaba 565 euros.

Los dos barrios más caros

En términos absolutos, los barrios más caros de Barcelona (y de España) para alquilar una habitación son la Dreta de l’Eixample y la Vila de Gràcia, ambos con un precio medio de 800 euros al mes. Estas dos zonas superan incluso al barrio más caro de Madrid, Sol (Centro), donde el precio medio se sitúa en 750 euros, según esta plataforma.

A continuación, se encuentran El Poble Sec y El Gòtic, con una media de 750 euros al mes, seguidos de L’Esquerra de l’Eixample, con 730 euros. Por detrás se sitúan Sants-Badal, con 650 euros; El Raval, con 640 euros; y Collblanc, con 580 euros.

Más de 2.000 euros por un estudio

Navegando por la página web de la plataforma autora del estudio, algunos anuncios muestran hasta dónde pueden llegar los precios.

Por ejemplo, un estudio de 45 metros cuadrados en el Poblenou, con baño y sin dormitorio, se alquila por 2.400 euros al mes. Eso sí, con los gastos incluidos.

Otro anuncio muestra una habitación en un piso compartido con otras cinco personas cerca de la Rambla Prim, en el barrio de El Besòs i el Maresme, por 1.065 euros mensuales. El anuncio la presenta como "ideal estudiantes".

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Spotahome, plataforma creada en España, permite reservar online habitaciones, pisos y 'lofts' de media y larga duración sin necesidad de visitarlos antes. Su modelo está especialmente dirigido a quienes buscan vivienda desde otra ciudad o desde otro país y quieren cerrar el alquiler antes de desplazarse. Su estudio toma como referencia la media de los anuncios que han recibido al menos una visita.