Un 'tiktoker' alemán que baila en metros desembarca en Barcelona entre la indiferencia y la indignación de los viajeros

El metro de Barcelona ha recibido una peculiar visita este verano, que ha despertado tanto indiferencia como indignación. Se trata del joven 'tiktoker' alemán Streichbruder, que se ha hecho hueco en Tik Tok, Youtube y otras plataformas digitales con sus bailoteos y volteretas en transportes públicos del mundo. Muestra una singular predilección por los metros de ciudades de Europa y Asia, aunque también se ha grabado en algún tranvía y en mercados públicos.

En su perfil de Tik Tok presume de al menos tres incursiones en la red del suburbano barcelonés: la estación de Urquinaona de la L4, la parada Drassanes de la L3 y la de Diagonal de la L3 también. La escena que graba siempre sigue el mismo patrón: la grabación empieza con él de pie dentro de un vagón del metro, acompañado de su inseparable altavoz con luces de colores, tirador tipo maleta y ruedas.

Trata de hacer una gracieta a los viajeros y les acerca el puño a modo de saludo, pero la gran mayoría le ignoran o lo miran con hastío. A continuación baila un poco y se dirige a la puerta para bajar en la siguiente parada. Una vez en el andén espera a tener un poco de espacio y se marca un salto mortal hacia atrás. Ningún pasajero se le acerca, se queda mirando el show ni li aplaude, impasibilidad que el chico hace gesto de no comprender.

Cuando sus vídeos han trascendido a la red social X este domingo, la indiferencia muta en indignación. Decenas de internautas critican que el joven moleste con su música y autolucimiento a viajeros que probablemente se dirigen a sus trabajos o regresan de ellos y quieren "ir a la suya" o "estar tranquilos".

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De hecho, no es el primer chasco que se lleva este tiktoker, que se grabó hace un año en Tokio sin saber que en en Japón está prohibido por ley -y penado- filmar espacios públicos sin un permiso previo. Entonces era todavía menor de edad. Su alias en internet, Streichbruder, es una conjunción de las palabras alemanas 'Streich' (broma, travesura) y 'Bruder' ('bro', colega), es decir, literalmente 'el bro bromista'.