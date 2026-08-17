De noche
Susto en el parque del Clot de Barcelona por un incendio en matorrales
El fuego pudo ser extinguido por los bomberos y no causó heridos
Un pequeño fuego hizo saltar las alarmas de los vecinos del Clot este sábado por la noche. Un incendio quemó matojos en el parque del Clot, donde abunda la vegetación baja y la pinaza seca.
Fuentes municipales confirman el incidente, que tuvo lugar poco antes de medianoche. Los Bombers de Barcelona extinguieron el fuego, que afortunadamente no causó heridos. El concejal Daniel Sirera, que encabeza el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, ha dado a conocer el suceso con un vídeo a través de su perfil en la red social X.
En el mensaje, el edil popular vincula el fuego con un asentamiento de personas sin hogar que llevaría "meses" en esta zona verde y tilda de "grave riesgo" que grupos de personas vulnerables pernocten en parques de la ciudad. El consistorio, por el contrario, no atribuye las llamas a la presencia de personas sin techo en el Clot.
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