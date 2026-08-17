La Rambla recién reformada acogerá el décimo aniversario del atentado del 17A en 2027

La conmemoración del atentado de la Rambla de 2017 ha dejado este año una imagen distinta, al tener que celebrarse excepcionalmente en la plaza Sant Jaume por las obras que actualmente tienen tomado el paseo. La reforma de la Rambla se había podido compaginar en las últimas tres ediciones con el sentido acto que cada agosto protagonizan las víctimas del ataque terrorista. Se celebra en el Pla de l'Ós, el tramo que luce el mosaico de Joan Miró sobre el que acabó parándose la furgoneta usada en el atropello masivo del 17A. En esta ocasión, el avance de los trabajos impedía el homenaje en el punto habitual y las autoridades y el colectivo de víctimas pactó una reubicación puntual.

El año que viene la Rambla ya habrá finalizado las obras y, si no hay incidencias, el nuevo aspecto del paseo llevará medio año de rodaje. Así que el décimo aniversario del ataque, la primera década redonda, podrá conmemorarse de nuevo en el lugar de los hechos. "No es que preveamos que vuelva a la Rambla el año que viene, sino que volverá a la Rambla", afirma contundente asesor en funciones de la extinta Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) y miembro del Centro de Interpretación del Terrorismo de Barcelona. "Esta mañana [en el acto de homenaje] me lo ha vuelto a confirmar Protocolo, el acto del año que viene se volverá a hacer en la Rambla, además habrán puesto ya la placa que había antes de las obras, que está guardada", precisa.

Este elemento memorial se colocó en 2019 junto al mosaico de Miró, incrustado en el pavimento. Se trata de una placa rectangular y larga con la frase “Que la paz te cubra, oh ciudad de paz” en catalán, castellano, árabe e inglés. Es una de las muestras de duelo espontáneas que la ciudadanía dejó en la Rambla y fue escrita originariamente en árabe. Va acompañada de la fecha y la hora exactas de la tragedia (“17.08. 2017.16.50 h”) y del dibujo Barcelona del artista Frederic Amat. En el atentado en Barcelona murieron 16 personas y al menos 352 sufrieron heridas físicas o daños psicológicos, según dictó la Audiencia Nacional en 2021.

Medio año para acabar las obras

El estreno de la remodelación está previsto para dentro de medio año. Cerrará más de 50 meses de reforma urbanística. Las obras empezaron en el tramo entre Colón y Santa Madrona en octubre de 2022. Desde el pasado noviembre abordan el tramo superior, hasta la plaza de Catalunya. La inversión total supera los 55 millones de euros.

El Ayuntamiento de Barcelona anunció en junio que prepara una gran fiesta de dos días de duración a modo de inauguración ciudadana, todo el fin de semana del 13 y 14 de febrero de 2027. Los festejos tienen incluso lema ('Ramblas arriba, ramblas abajo') y director artístico, el creador visual Lluís Danés. Habrá circo, música, danza y poesía y contará con la participación tanto de personalidades y rostros conocidos como de entidades locales. El presupuesto para el despliegue artístico es inicialmente de "un máximo de 500.000 euros", aunque es posible que se dilate un 10% por posibles eventualidades.

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La nueva Rambla será más peatonal, con una nueva configuración fluida de aceras y calzada que facilite el paso transversal y longitudinal. El consistorio trata también de que la actuación material logre una mejora de su oferta comercial con restricciones de licencias y cambios en la Boqueria y un impulso a la vida cultural, gracias al rescate privado del Teatre Principal, la rehabilitación de la Foneria y la municipalización del Capitol. La aspiración final es que atraiga al público local y no solo a turistas como en los últimos años. En este sentido, destaca la desaparición de los antiguos 11 puestos de 'ocellaires', la renovación de los de floristas, la reubicación de los quioscos de prensa y la nueva distribución y diseño de las terrazas de bar.