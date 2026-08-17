El PP de Barcelona pide limitar los empadronamientos a la capacidad máxima de cada piso

El líder del PP de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al ayuntamiento de la capital catalana que limite los nuevos empadronamientos al límite máximo que figura en la cédula de habitabilidad de cada piso. Los populares han reaccionado a través de un comunicado a la información de EL PERIÓDICO que revela que los pisos de la ciudad con más de una decena de empadronados son ya 2.328, casi el doble que cuatro años atrás: 1.279 pisos barceloneses aparecían en el padrón con más de una decena empadronados en 2021.

“Estamos ante una señal de alarma que el Ayuntamiento no puede limitarse a registrar estadísticamente. Si sabemos que una vivienda está preparada para albergar a un determinado número de personas, no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento siga dando altas en el padrón indefinidamente como si el tamaño y las condiciones de esa vivienda no importaran”, ha señalado Sirera.

Lo que Sirera "exige" específicamente al alcalde Jaume Collboni es que el Ayuntamiento de Barcelona "establezca como límite para nuevas altas en el padrón municipal el umbral máximo de ocupación que corresponda a cada vivienda de acuerdo con su cédula de habitabilidad y la normativa vigente".

Los populares entienden así que no deberían darse casos de sobreempadronamientos en pisos con un límite de habitabilidad inferior al de las personas efectivamente empadronadas. "La normativa catalana ya contempla un umbral máximo de ocupación de las viviendas en función de su superficie y condiciones de habitabilidad", insiste el comunicado del PP de Barcelona.

"Una situación absurda"

La información de este diario también señala que el consistorio argumenta que "la sobreocupación de una vivienda no puede ser invocada como causa de denegación de la inscripción padronal". A ojos de Sirera, “esa interpretación puede conducir a una situación absurda: el propio Ayuntamiento reconoce administrativamente que una vivienda está sobreocupada y, al mismo tiempo, continúa empadronando a más personas en ella”.

El lider popular incide en que el Ayuntamiento "cruce de forma sistemática los datos del padrón con la información disponible sobre superficie y habitabilidad de las viviendas y active inspecciones cuando detecte indicios de sobreocupación, empadronamientos irregulares o utilización fraudulenta de un domicilio".

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“Empadronarse es un derecho, pero convertir un piso en un piso patera no lo es. El Ayuntamiento tiene la obligación de saber quién vive realmente en Barcelona, pero también la de combatir la infravivienda, la sobreocupación y los fraudes asociados al padrón”, zanja el comunicado de Sirera, que concluye que "no podemos normalizar que haya pisos con veinte o treinta personas empadronadas".