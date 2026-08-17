Los pisos con más de diez personas empadronadas se cronifican: 2.328 en Barcelona y 667 en L'Hospitalet

La misión fundamental del padrón municipal es registrar a las personas que efectivamente residen en las ciudades para que los ayuntamientos dimensionen con base a ellas sus políticas públicas. Consecuentemente, esta herramienta administrativa también permite ilustrar la cruda realidad de la crisis de la vivienda en cada población. A partir de solicitudes de información pública de EL PERIÓDICO a la veintena de ayuntamientos más poblados de Catalunya, datos de los padrones municipales del último lustro reflejan cómo la infravivienda se ha cronificado en miles de pisos del área de Barcelona donde hay consignadas más de una decena de personas. Aunque excepcionales, los casos más flagrantes se corresponden con inmuebles que aparecen en los informes municipales con más de una veintena o incluso una treintena de personas inscritas en un mismo piso.

La ciudad catalana con un fenómeno estadísticamente más significativo es, como suele ser habitual, Barcelona. El padrón municipal completo y más reciente de la capital catalana, el del año 2025, identifica un total de 2.328 viviendas con más de una decena de personas empadronadas. Es prácticamente el doble que cuatro años atrás: 1.279 pisos barceloneses aparecían en el padrón con más de una decena empadronados en 2021. No obstante, la cifra ha descendido sutilmente desde el año 2024, cuando el padrón certificó que 2.546 inmuebles empadronaban a más de diez personas, tres de ellas a ni más ni menos que a 20 residentes.

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Atendiendo a esos llamativos millares de pisos sobreocupados, fuentes municipales del Ayuntamiento de Barcelona advierten de que "la sobreocupación de una vivienda no puede ser invocada como causa de denegación de la inscripción padronal, dado que no constituye un requisito legalmente exigible para la acreditación de la residencia". El consistorio se refiere de esta manera a los popularmente conocidos como 'pisos patera', cuyos negocios irregulares a costa de familias vulnerables han denunciado en multitud de ocasiones entidades como Cáritas.

También precisa la administración local barcelonesa que los datos del padrón no necesariamente implican una evolución estadística, ya que funcionan como 'foto fija' año a año. Además, los datos pueden contemplar puntuales anomalías registrales, como es la casuística de personas empadronadas que ya no viven en un inmueble pero que todavía no han sido dadas de baja en el momento de acopiar los datos. En cualquier caso, las estadísticas sí ofrecen una muestra representativa del patrón creciente de la infravivienda en la capital catalana, teniendo en cuenta que los datos no abastecen toda la casuística clandestina que no queda registrada formalmente en el padrón.

Incremento de pisos sobreocupados en grandes ciudades catalanas.

Laia Costa, abogada y portavoz de la red de entidades sociales Padró X Totes, que agrupa a organismos como la Fundació Ficat o las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), asegura que desaconsejan los empadronamientos masivos en una misma vivienda: "Es legal, pero la Policía puede realizar inspecciones", apunta. La jurista recrimina a las administraciones que "la falta de una política de sinhogarismo" en Catalunya repercuta en la "gran presión que sigue recibiendo Barcelona". "Continuamos sin una red de albergues municipales para personas sin hogar. En un contexto de exclusión residencial en aumento, ¿dónde acaba yendo la gente? Pues a Barcelona", lamenta Costa.

El norte de L'Hospitalet, terreno fértil para casos de infravivienda. / Jordi Otix / EPC

El triple de sobreempadronamientos en L'Hospitalet

En el caso de L'Hospitalet de Llobregat, segunda ciudad más poblada de Catalunya, entidades vecinales del norte de la ciudad han denunciado en reiteradas ocasiones que el fenómeno del hacinamiento residencial en barrios vulnerables ha ido a más en los últimos años. Los datos municipales del padrón reflejan que, entre 2020 y 2025, el número de pisos con diez o más personas empadronadas se triplicó, pasando de 222 inmuebles en esta situación en 2020 a 667 en 2025. La cifra ha escalado de forma ininterrumpida año a año.

Visualización de la sobreocupación de pisos en las grandes ciudades de Catalunya.

El hecho de compartir piso con otras familias es una realidad cada vez más extendida. De hecho, estudios recientes de la Universitat de Barcelona (UB) exponen cómo esta casuística se ha cronificado para cada vez más personas en varios núcleos de la metrópolis de Barcelona. Buena parte de los afectados proceden del sur global, aunque también hay locales. Alquilar una habitación al llegar a un nuevo país mientras se busca empleo o se intenta mejorar las condiciones ha sido una práctica habitual en las últimas décadas. Sin embargo, ahora el problema es que las personas que terminan en esta situación cada vez tienen más problemas para salir de ella al no haber suficiente oferta accesible.

En el caso de L’Hospitalet, la situación se ha agravado en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia. Desde entonces se han intensificado los procesos migratorios de extracomunitarios y L’Hospitalet, fronteriza con Barcelona pero con precios más asequibles, ha acogido a buena parte de los recién llegados. Según datos municipales, el área del Samontà —los barrios del norte cuya degradación combaten Ayuntamiento y Govern con un plan especial de inversiones— sumó en pocos años 12.000 nuevos habitantes. El 43,8% de ellos llegó directamente del extranjero y cerca de un 30% son procedentes de Barcelona pero también son de origen de extranjero, expulsados de la capital por los altos precios de la vivienda.

Los pisos con más de 10 personas empadronadas se cronifican en Barcelona y L'Hospitalet. / Jordi Otix / EPC

La expansión metropolitana de los pisos sobreocupados

Aunque con una dimensión sensiblemente inferior a las de Barcelona y L'Hospitalet, los datos de los padrones municipales remitidos por otros municipios manifiestan que el fenómeno de fincas con más de una decena de empadronados se ha extendido al área metropolitana de Barcelona. Es el caso de Santa Coloma de Gramenet, que en 2025 registró 312 pisos con más de una decena de empadronados, 122 más de los que había en 2021 (190). De hecho, si se ponen en relación los pisos sobreocupados en las ciudades con el total de sus hogares, Santa Coloma es la ciudad que sale peor parada: por cada 10.000 hogares, 70,6 viviendas del municipio tienen a más de 10 personas empadronadas. Le siguen L'Hospitalet, Mollet del Vallès, Lleida, Mataró y Castelldefels.

Sabadell es otro caso representativo: adolece de un total de 211 pisos con más de diez empadronados, medio centenar más que el año 2020, aunque el dato integra los denominados 'empadronamientos colectivos', que incluyen residencias geriátricas o de estudiantes. En Terrassa, la otra cocapital vallesana, hay 175 inmuebles de este tipo.

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También resulta destacable la casuística de Mataró, que contempla inscritos 199 pisos con más de diez empadronados, una veintena más que en 2020. Mollet del Vallès los ha duplicado: de 35 (2020) a 97 (2025), un dato similar al de Sant Cugat del Vallès hoy (102). Los datos de Castelldefels exponen que los últimos dos años en el municipio turístico son los que consignan cantidades más altas de pisos sobreocupados: 101 (2024) y 96 (2025), una quincena más que cinco años atrás. Y Cerdanyola del Vallès, por su parte, ha pasado de 28 pisos con más de una decena de empadronados en 2020 a los 59 que hay a día de hoy. Fuera de la provincia de Barcelona, sólo el Ayuntamiento de Lleida ofrece datos: tiene registrados 268 pisos con más de una decena de empadronados.

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En Barcelona, curiosamente, existe una finca que durante los años ha ido fluctuando entre las 31 y 33 personas. El consistorio certifica que se trata de una "propiedad vertical [de un único propietario, sin división horizontal] de más de 2.000 m2". Casos como éste muestran lo compleja y caótica que puede llegar a ser la gestión del padrón municipal. Unicamente en el Ayuntamiento de Barcelona, unos 4.700 trámites al día están vinculados con el padrón. Al año, la cifra implica 1,72 millones de trámites, según datos municipales del pasado 2025.