En la L3
Un incendio obliga a desalojar el FNAC de la Rambla de Barcelona y a cerrar accesos del metro de Catalunya
Un transformador eléctrico en llamas ha movilizado a siete dotaciones de Bomberos a la céntrica zona barcelonesa
CONTEXTO | Cambios en el transporte público por las Fiestas de Gràcia: horario del metro y autobús
Un incendio en el popular FNAC de la Rambla de Barcelona ha obligado este lunes por la tarde a desalojar el propio establecimiento comercial y a cerrar uno de los accesos a la estación del metro de Catalunya (L3). El acceso cerrado es el cercano a las inmediaciones de la fuente de Canaletes; anteriomente también se había procedido al cierre del de la calle Pelai, que ha reabierto poco después.
Portavoces municipales confirman a EL PERIÓDICO que el incendio se ha originado en el transformador eléctrico de la tienda. Siete dotaciones de los Bombers de Barcelona han acudido al lugar de los hechos a sofocar el fuego. El consistorio confirma que no hay ningún herido.
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomienda a los usuarios de la parada de la plaza Catalunya que usen el acceso situado en la calle Bergara, a poca distancia. La incidencia en la calle Pelai ha obligado, también, a desviar seis líneas de buses de Barcelona. Se trata de las líneas D50, H16, V13, V15, 55 y 59. A su vez, cuatro paradas de autobuses han sido anuladas.
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