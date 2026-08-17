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Detenido un hombre tras una persecución policial desde Sant Boi hasta el centro de Gavà

El conductor de un vehículo huía de la policía y ha accedido a una calle en sentido contrario, provocando un gran revuelo en la ciudad del Baix Llobregat

Imagen de archivo de un vehículo d ela policía local de Sant Boi.

Imagen de archivo de un vehículo d ela policía local de Sant Boi. / Ayuntamiento de Sant Boi

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Àlex Rebollo

Àlex Rebollo

Barcelona
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Un hombre ha terminado detenido tras darse a la fuga en coche. El individuo ha huido desde Sant Boi de Llobregat con el vehículo y ha llegado hasta el municipio de Gavà, donde se ha metido a toda velocidad por medio del núcleo urbano y ha terminado detenido después de colisionar con varios vehículos estacionados en una calle del centro de la localidad. Un suceso que ha tenido lugar alrededor de las 18 horas de este lunes 17 de agosto.

Concretamente, el fugado se ha metido en dirección contraria por la calle del Centre, lo que ha supuesto una gran alarma entre los vecinos de la zona. Con todo, finalmente no ha habido que lamentar heridos y la policía santboiana ha podido arrestar al hombre.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra explican que, además de a los vehículos aparcados, el coche a la fuga ha llegado a dar un golpe a un joven que iba en bicicleta, pero que, más al´´a del susto, no ha habido que lamentar daños mayores. Una vez el hombre ha dejado de conducir, apuntan las mismas fuentes, ha salido del vehículo y "se ha puesto muy violento". Con todo, los agentes lo han podido reducir y ha quedado detenido por agresión a los agentes y conducción temeraria.

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Según las primeras informaciones, el conductor a la fuga ha dado negativo en el test de alcoholemia y la policía está a la espera de los resultados en el test de dogas. Se desconoce por ahora el motivo que ha impulsado a la fuga del detenido.

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