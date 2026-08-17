Destrozos y daños en decorados de las fiestas de Gràcia: "Se sientan sobre el Hobbit 'caganer'"

Las fiestas de Gràcia estrenan cada año la decoración de las calles participantes con una mezcla de ilusión y temor. Tras meses de trabajo voluntario, ansían mostrar al gran público el resultado y cruzan los dedos para que el incivismo y las imprudencias pasen poca factura este año a sus creaciones. Cada edición la organización y las autoridades hacen un llamamiento a la responsabilidad y, sin embargo, los ejemplos no tardan en aparecer. Este 2026, el segundo día de fiesta mayor ya había elementos dañados.

Las cinco calles que compartían una novedosa alianza para homenajear juntas el universo de 'El Señor de los Anillos' son el mejor ejemplo de esta lacra. Ha sido uno de los puntos que más visitantes ha atraído durante el primer fin de semana de programación. Dos de ellas, Fraternitat de Dalt y Tordera, explican a EL PERIÓDICO que han resultado maltrechos varios adornos.

El carro de petardos tolkiendi de la calle Fraternitat de Dalt, dañado al inicio de las fiestas de Gràcia 2026 / Cedidas

Anna Inglés, de la comisión de vecinos de la calle Fraternitat de Dalt, lamenta que en su caso "el decorado fue dañado en menos de 24 horas". Por ejemplo, las jarras enganchadas a los barriles han sido arrancadas "para hacerse fotos" y pusieron cintas para proteger los barriles. También les pasa con las flores del pastel, pero ya lo vieron venir e hicieron unas cuantas de más para ir repostando. El carro de petardos ha perdido el asiento junto a uno de sus palos. Y, sobre todo, el protagonismo se le gira en contra al personaje estrella de la ornamentación: "Se sientan sobre el Hobbit 'caganer', aunque tiene un cartel que pide no sentarse en él", critica.

Inglés cree que, en la mayoría de los casos, el afán no es malicioso: "Hay muy poca cultura del respeto por el decorado y la curiosidad rápidamente va a los dedos”. Asegura que muchas personas tocan los decorados de forma irreflexiva o los rompen para hacerse una foto y que, una vez la consiguen y pierden el interés, no roban esos elementos sino que los dejan en su sitio colocados de cualquier forma. También culpa a las borracheras, todo un debate interno en las fiestas. "Si van bebidos no tienen miramientos... ¡En algunas calles han tenido que parar a gente que pegaba los decorados!”, exclama.

La taberna tolkiendi de la calle Fraternitat de Dalt, antes y después de los daños estas fiestas de Gràcia 2026 / Cedidas

Por su parte, Clàudia Solís, vecina de la calle Tordera, explica a este diario que este lunes por la mañana se han llevado un buen susto. Una familia ha tirado al suelo la cúpula de la glorieta de Rivendel después de que los dos niños se apoyaran con fuerza en la estructura. Solís responsabiliza a "la gente que toca y se apoya”. En ese sentido, reconoce que aunque el decorado está bien construido y parece resistente, "el público no es consciente de que estas obras son efímeras y el material no aguanta tanto peso". Cabe destacar que Tordera es una de las calles que prescinde voluntariamente de barra de venta de alcohol durante las fiestas, precisamente para evitar riesgos.

La glorieta de Rivendel en la calle Tordera, antes y después de los daños estas fiestas de Gràcia 2026 / Cedidas

Por ahora, las tres calles restantes que conforman el eje temático de Tolkien, Llibertat, Fraternitat de Baix y Progrés, han resistido un poco mejor las riadas de gente. "Tocamos madera y hierro para que siga así!", dice Josep Soteras, vecino de Fraternitat de Baix, que apela al civismo para que su decoración se mantenga en buenas condiciones durante el resto de los festejos, que finalizan el viernes.