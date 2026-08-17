El auge de los salones de uñas hace crecer un 60% los centros de estética de Barcelona en menos de una década

Barcelona ha vivido una importante expansión de los centros de estética en los últimos años, en particular de los salones de belleza y manicura. Establecimientos con nombres como "Ungles i estètica", "Beautiful nails" o "Más que uñas" han proliferado en todos los barrios de la ciudad y ya representan uno de cada cuatro centros de estética tipificados en el último censo de locales comerciales en planta baja del Ajuntament, correspondiente a 2024. En conjunto, el registro consultado por la ACN contabiliza 1.880 negocios de estética en funcionamiento, 700 más que en 2014, un incremento de cerca del 60% en menos de una década. El Gremi d'Estètica de Catalunya constata el creciente interés de la población por estos servicios "como un estilo de vida" y recomienda acudir siempre a locales "de confianza".

"Nails", "Saló d'ungles" o "Mis uñas". Son tres ejemplos de nombres de locales que ofrecen servicios de manicura y pedicura, extraídos del censo de locales en planta baja con actividad económica de Barcelona. Carteles de este tipo son cada vez más habituales en las calles de la ciudad, y así lo corroboran los datos. En el censo de 2016 había 121 locales en activo que incluían el servicio de "uñas", y entonces representaban el 10% de los cerca de 1.200 negocios de estética abiertos en la ciudad. Ocho años después, esta cifra ha aumentado hasta cerca de 1.900, sobre todo por la apertura de establecimientos con servicios de manicura/pedicura, que ahora son casi 400 (uno de cada cuatro centros de estética de la ciudad).

El distrito que más ha notado la expansión de los centros de estética (de todo tipo) es l'Eixample. Hoy hay casi el doble de locales de estética que en 2016, al pasar de 260 a 509 establecimientos. La cifra también duplica la del segundo distrito de la ciudad con mayor oferta de este tipo, Sarrià-Sant Gervasi, con 247 locales de uñas, unos 80 más que en 2016. Sant Martí, el tercer distrito por número de establecimientos, es el segundo donde más ha crecido este negocio en los últimos años, pasando de 117 a más de 200.

De hecho, actualmente ningún distrito de Barcelona tiene menos de un centenar de este tipo de locales. Por ejemplo, en Gràcia el censo recoge 165 establecimientos en activo; en Ciutat Vella, 145; y en Nou Barris, la zona con menor oferta, hay 106. En cualquier caso, la presencia de establecimientos de este sector se ha intensificado en prácticamente toda la ciudad entre 2016 y 2024.

Esteticistas e "inversores"

Desde el Gremi d'Estètica de Catalunya, su presidenta, Sílvia Giralt, constata en declaraciones a la ACN el "incremento" sostenido de los centros de estética en Barcelona y Catalunya, incluidos los mencionados negocios de uñas, pero también las clínicas y centros de tratamientos faciales, corporales o cirugías. A su juicio, esto se explica por una tendencia de la población a considerar el cuidado "del cuerpo y de la piel" como un nuevo "estilo de vida", "por salud". En cuanto al auge concreto de los salones de uñas, lo enmarca en la misma dinámica social, pero también en el hecho de que se trata de un servicio económicamente "asequible para todo el mundo".

Giralt distingue entre los locales abiertos por personas formadas y especializadas en el sector de la estética y, por otro lado, lo que denomina "inversores". "La diferencia es que cuando un inversor abre un negocio no sabe de estética ni del sector, solo sabe de números; el profesional de la estética, en cambio, se forma para poder crecer empresarialmente", diferencia la portavoz de los profesionales del sector.

En este sentido, aunque al Gremi no le constan denuncias por malas prácticas (al menos por parte de los establecimientos asociados), Sílvia Giralt recomienda a los usuarios de centros de estética que siempre elijan locales "de confianza", "certificados" y que cumplan con la "normativa vigente". En la misma línea, da este consejo: "Que comparen precios, y si ven que hay servicios de muy bajo coste, algo quiere decir".

Barcelona Comerç defiende el "mix comercial"

Sin querer "criminalizar ningún sector", desde la Fundació Barcelona Comerç apuntan que el único riesgo de este fenómeno es la "masificación" de un determinado tipo de negocio. "Los ejes comerciales surgieron con la idea de ofrecer continuidad comercial y diversidad de oferta, y si este equilibrio se rompe, su fortaleza se resiente", advierte Pròsper Puig, presidente de la entidad.

Al respecto, lo único que exige la asociación que agrupa a los comerciantes de los principales ejes barceloneses es que la administración actúe con "celeridad" en la regulación de los usos comerciales, y también que vele para que la actividad que se desarrolla en estos locales se corresponda con la licencia de actividad de la que disponen y no se realicen "otras actividades".

Regulación especial en Ciutat Vella

Hasta ahora, el Ajuntament solo ha intervenido para limitar el crecimiento de estos negocios en Ciutat Vella. Fue precisamente en 2024 (el último año del que el censo comercial ofrece datos), cuando el consistorio acordó la suspensión de licencias para nuevas aperturas comerciales, entre ellas las de salones de pedicura y manicura, en todo el distrito de Ciutat Vella, durante un año, prorrogable un año más.

La medida, según el Ajuntament, se adoptó en el marco de un proceso de revisión de la ordenanza municipal de actividades, con nuevos epígrafes diferenciados "para mejorar el control de estas actividades en la ciudad". Esta política específica para los salones de uñas no se ha extendido, por ahora, al resto de distritos de la ciudad.

Nota metodológica

El recuento de centros de estética en activo se ha extraído del Cens de locals en planta baixa destinats a activitat econòmica de la ciudad de Barcelona, del Ajuntament de Barcelona, que distingue esta actividad con una categoría propia.

En cuanto a la actividad concreta de los salones de uñas/manicura, todavía no dispone de un epígrafe específico en el censo y su número se ha estimado considerando los establecimientos que incluyen la palabra "ungles", "uñas" o "nails" en su nombre. En este sentido, la cifra podría ser incluso superior a la estimada por la ACN, teniendo en cuenta que puede haber salones de uñas que no lo indiquen explícitamente en su denominación.

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Por otro lado, también existe un pequeño grupo de establecimientos que ofrecen al mismo tiempo servicios de uñas y peluquería, pero que el Ajuntament clasifica actualmente dentro del epígrafe correspondiente a esta última actividad.