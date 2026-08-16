La plaza de la Vila de Gràcia se rinde a los castells de la fiesta mayor a golpe de abanico

A las 11.30 horas, cuando todavía faltaba media hora para que comenzara la diada castellera, la plaza de la Vila de Gràcia ya presentaba una imagen de gran afluencia. La llegada de asistentes ha sido constante y, conforme se acercaba el mediodía, encontrar un sitio desde el que seguir las construcciones resultaba cada vez más difícil. La cita ha reunido a vecinos habituales de las fiestas y a personas que se han acercado para contemplar las actuaciones de los Castellers de la Vila de Gràcia y los Xiquets de Reus.

El sol y las altas temperaturas han acompañado la jornada y han obligado a los asistentes a buscar maneras de sobrellevar el calor. Abanicos, gorras y sombreros han sido algunos de los complementos más habituales, junto a los pequeños ventiladores portátiles que muchos llevaban en la mano.

Pese a las condiciones meteorológicas, nadie parecía dispuesto a perderse el espectáculo. El ambiente se ha mantenido animado durante toda la mañana, con aplausos que acompañaban cada avance de las estructuras.

Una tradición que sorprende a los turistas

Entre quienes seguían atentamente las actuaciones también había numerosos turistas. Algunos contemplaban por primera vez cómo los castellers levantan las torres humanas, mientras otros aprovechaban para sacar fotografías y vídeos con sus teléfonos móviles.

Las camisas azules de los Castellers de la Vila de Gràcia y avellana de los Xiquets de Reus ponían color a la escena y permitían distinguir a las dos agrupaciones entre la multitud.

La presencia de visitantes extranjeros ha dejado una estampa muy característica de estas fiestas, con turistas compartiendo espacio con vecinos y aficionados a los castells.

Silencio antes de la ovación

Cada construcción ha concentrado las miradas. Durante los momentos de mayor tensión, la atención se centraba por completo en los castellers y, cuando el enxaneta conseguía alcanzar la parte superior, el silencio daba paso a los aplausos.

Las estructuras se elevaban varios metros sobre las cabezas de los asistentes, que seguían cada movimiento con expectación antes de celebrar con una ovación la culminación de los castells.

Las calles se quedan vacías

La celebración también ha cambiado durante unas horas el ritmo habitual de Gràcia. Mientras la actividad se concentraba alrededor de la actuación castellera, las calles cercanas estaban mucho menos concurridas de lo habitual.

Gran parte de quienes paseaban por el barrio había hecho una pausa para acercarse a la plaça de la Vila de Gràcia y seguir las construcciones. Así, durante la mañana, los castells han conseguido convertirse en uno de los grandes focos de atención de la Festa Major.

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Entre aplausos, abanicos y teléfonos móviles levantados para captar cada momento, la tradición castellera ha convertido la plaza de la Vila en uno de los puntos neurálgicos de la Festa Major durante la mañana.