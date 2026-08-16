El tiempo en las Fiestas de Gràcia 2026: lluvias y bochorno a la vista

Del 15 al 21 de agosto, Barcelona celebra la Fiesta Mayor de la Vila de Gràcia, una de las fiestas más populares de la capital catalana, que cada año atrae a miles de visitantes por su amplia programación de actividades, conciertos y, sobre todo, por las originales decoraciones de sus calles, que los propios vecinos confeccionan durante meses.

Como buena parte de las actividades se celebran al aire libre y a menudo los decorados pueden ser especialmente frágiles, el tiempo será un factor importante a tener en cuenta para quienes tengan previsto acercarse a disfrutar de estas fiestas de verano. A continuación repasamos la previsión meteorológica

Inicio marcado por el calor

Según la previsión actual, el primer tramo de las fiestas estará marcado por el calor. Trás un sábado caluroso, el domingo 16 de agosto se espera otra jornada de bochorno con una temperatura máxima de 34 grados durante el día, con probabilidad de alguna precipitación puntual por la tarde. Por la noche, se prevé que la temperatura no baje de los 25 grados.

Lluvias y bochorno

Para lunes 17 de agosto se esperan cielos parcialmente nublados y calor, con mínimas de 26 grados por la noche y máximas de 33 grados por el día.

De momento, la previsión indica que las altas temperaturas se mantendrán el martes 18. A pesar de que ese día podría caer algo de lluvia durante la mañana, el clima será caluroso y húmedo.

El calor podría incrementar ligeramente el miércoles 19, jornada en la que está prevista la entrega de los premios a las calles mejor decoradas. Ese día se espera mucho sol, máximas de 34 grados y mínimas de 26.

La situación podría cambiar a partir del jueves 20 de agosto, cuando la previsión apunta a un aumento de la inestabilidad, aunque todavía con una probabilidad de lluvia moderada.

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El cambio más destacable llegaría el viernes 21, último día de la Fiesta Mayor. Para esta jornada, los pronósticos apuntan a una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Además, durante esa noche, las temperaturas podrían bajar hasta los 21 grados.