El Cirque du Soleil busca nueva sede en el área de Barcelona tras ocho años en L'Hospitalet

El Cirque du Soleil busca nueva sede en el área metropolitana de Barcelona después de que el Ayuntamiento de L'Hospitalet, localidad donde estableció hace ocho años su sede en el sur de Europa, haya dado por finalizado el acuerdo que tenía con la compañía, que se despedirá de la ciudad este próximo octubre. El espectáculo 'Kurios' pondrá punto y final a una relación acordada hace 10 años y materializada en 2018 con la primera visita de la 'troupe' circense a L'Hospitalet, que ahora necesita el espacio para equipamientos propios pero que, igual que la compañía canadiense, valora "muy positivamente" esta última década de colaboración, han explicado ambas partes.

"La ciudad ha evolucionado y ahora necesita disponer de espacios para equipamientos dedicados a la ciudadanía y para zonas verdes", ha argumentado en declaraciones a EFE el concejal de Agenda Urbana 2030-2050 del Ayuntamiento, José Antonio Alcaide, sobre el futuro del solar de 19.000 metros cuadrados situado en la zona de Bellvitge, en cuyo próximo uso todavía están "trabajando" y "comentando con vecinos y vecinas". "Si fuera por nosotros, hubiéramos seguido yendo a L'Hospitalet, porque el recinto y las relaciones con el ayuntamiento son excelentes", ha asegurado por su parte el responsable de contratos y permisos del circo, Dani Pérez, quien ha aclarado que el acuerdo que firmaron en 2016 con proyección hasta 2030 no era un "contrato blindado", si no "de intenciones".

Tres posibles nuevas sedes

Aunque esté a punto de finalizar su acuerdo con L'Hospitalet, el elenco mantiene su voluntad de visitar Barcelona y sus alrededores cada dos años, avanza Pérez, que revela que la compañía ya está buscando ubicación en el área metropolitana pero fuera de L'Hospitalet porque en su término "no se encuentran recintos". "Hemos visto tres espacios con posibilidades, pero estamos en una fase muy incipiente y no tenemos datos exactos de si va a ser factible o no", detalla Pérez, a la vez que reconoce la "complejidad" de acoger su emblemática Gran Carpa: "clavamos 1.250 estacas, son muchas toneladas, y necesitamos agua, desagüe, comunicación y visibilidad".

Lo "ideal", explica, sería no alejarse demasiado de Barcelona y conseguir un acuerdo de larga duración que les permitiera hacer inversiones en el recinto para acomodarlo a sus necesidades, algo que hicieron en L'Hospitalet, donde contribuyeron a la inversión que hizo el ayuntamiento para adaptar el espacio construyendo un centro de transformación para alimentar el circo sin tener que utilizar generadores.

Según el convenio de 2016, el más largo suscrito por la compañía hasta entonces, el elenco se instalaría en la ciudad con una periodicidad aproximadamente bienal, llevando un mínimo de cinco montajes, algo que iba camino de cumplir ('Kurios' es su cuarto espectáculo en L'Hospitalet) y que probablemente ya habría logrado si no fuera por la pausa a la que obligó la pandemia del covid-19. "Nosotros siempre hemos estado muy contentos de volver aquí", afirma Pérez, recordando las producciones de 'Totem' (2018), 'Luzia' (2022), que convirtió L'Hospitalet en el primer lugar de Europa donde el circo actuó tras la pandemia, y 'Alegría' (2024).

"Este convenio ha contribuido a reforzar la imagen de L'Hospitalet como ciudad abierta, dinámica y con ambición cultural", ha explicado el regidor del ayuntamiento, quien sostiene que el acuerdo también ha permitido demostrar su capacidad de acoger acontecimientos de gran formato.

Distrito cultural

El Cirque du Soleil se convirtió, además, en uno de los activos más valiosos del Distrito Cultural que L'Hospitalet empezó a idear hace más de una década con la finalidad de usar la cultura como motor de transformación social y económica, recibiendo proyectos como los del circo en antiguas naves industriales o solares. En el caso de la compañía, el situado entre las calles Travessia Industrial y Feixa Llarga.

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La colaboración entre la multinacional circense y la ciudad, subraya Alcaide en este sentido, ha generado una "intensa actividad económica y oportunidades", especialmente para los comercios, restauración y hoteles de la zona, que reciben a los mismos artistas del circo y a su público con cada producción. La última, 'Kurios', permanecerá en la ciudad del 3 de septiembre al 18 de octubre, ofreciendo una puesta en escena, vestuarios y calidad ambiental "muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver", avanza Pérez sobre el montaje, dedicado a los antiguos gabinetes de curiosidades.