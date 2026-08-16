Barcelona estrena una pérgola solar con 80 placas fotovoltaicas en La Marina del Prat Vermell

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este domingo de que acaba de estrenarse una pérgola solar con 80 placas fotovoltaicas en el Parc de les Tretze Roses, en el barrio de la Marina del Prat Vermell, en el distrito de Sants-Montjuïc. La instalación cuenta con una potencia de 31,6 kWp y una producción anual estimada de 31.600 kWh.

La energía generada se compartirá entre varios equipamientos municipales de la zona. En concreto, se ha legalizado como un sistema de autoconsumo compartido a través de la red y abastecerá al Centre de Barri El Polvorí, el Casal de Gent Gran El Polvorí y el Casal de Barri La Vinya.

Mapa del Parc de les Tretze Roses.

La construcción de la pérgola ha supuesto una inversión de alrededor de 400.000 euros y ha sido ejecutada por el Institut Municipal d’Urbanisme.

Barrio en transformación

La nueva infraestructura está situada en la confluencia de las calles Cal Cisó y Conesa, en una zona donde últimamente se han construido cientos de viviendas de protección oficial.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, representa "un nuevo paso en la transformación sostenible de este nuevo barrio de la ciudad" y responde a los criterios municipales que impulsan la integración de sistemas de generación de energía renovable en los proyectos de urbanización y edificación.

Además de generar electricidad, la estructura crea un nuevo espacio de sombra y descanso para los peatones. Su ubicación se encuentra en una de las zonas con menor presencia de árboles, una circunstancia que permite optimizar la captación de radiación solar.

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La nueva pérgola se integra en el proceso de transformación urbana de la Marina del Prat Vermell. En este marco, el Parc de les Tretze Roses ha incorporado cerca de 4.370 metros cuadrados de nueva zona verde dentro de un ámbito urbanizado de casi 21.000 metros cuadrados.