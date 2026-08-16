Barcelona estrena bombones-suvenir de la mano del mejor chocolatero del mundo y la obra de Gaudí

Barcelona no se merece los banales suvenires que muchos de sus visitantes se llevan en la maleta. Por cutres, porque ni tan solo reproducen con rigor los iconos a los que hacen referencia o porque están más condenados al olvido que al recuerdo en cuanto lleguen a sus destinos. Con esa percepción, los mismos socios que crearon Wakeat (2018), el estudio barcelonés de innovación y desarrollo de producto para el sector gastronómico que ha revolucionado el sector, enfocaron sus neuronas en dignificar el suvenir local. El reto era un "recuerdo comestible de calidad", que acariciase el paladar, pero también conectase con la experiencia cultural de la ciudad desde el genio universal Antoni Gaudí. Su amistad y alianza de años con el maestro chocolatero Lluc Crusellas (mejor del mundo en 2022 ) sirvió en bandeja un proyecto a la "altura" del producto: la marca Gaudeat.

La caja de nueve bombones artesanos Gaudeat, inspirados en la obra de Gaudí. / Belén González / EPC

Juan Umbert (1990), Adrià Colominas (1993) y Víctor Echevarría (1966) ya habían alumbrado desde Makeat varios proyectos de éxito. Se vertebran en marcas, como el caso de Plesh, la chocolatina saludable que lanzaron hace más de un año. Pero su incubadora de ideas, donde ciencia, creación y comida son la razón de ser, da para mucho más. En el sello de suvenires comestibles Gaudeat, Crusellas (1996) es un socio más, participante de un 'brainstorming' imparable.

Durante largos meses han desarrollado los conceptos creativos, de diseño, ingeniería y tecnológicos, cuyo resultado avanzan a EL PERIÓDICO. Lo presentarán en sociedad en la Casa Batlló el próximo 15 de septiembre. Porque si fuese fácil, alguien ya habría convertido antes en chocolate la obra del arquitecto que desata pasiones entre los visitantes. Eligieron figuras "reconocibles" de algunas de sus construcciones clave: el dragón del Park Güell, la estrella de la Sagrada Família, la cruz de la Casa Batlló.... Descartaron alguno que tuviera 'royalties' u otros problemas de reproducción. Y en su estudio reprodujeron en 3D las piezas como prototipos, para que una empresa externa fabricase los moldes perfectos que permitan manipular las exquisitas elaboraciones de Crusellas con un realismo impecable. "Había que ser fiel y cuidadoso porque Barcelona es una ciudad de diseño y cultura, que merece esa calidad", apunta Echevarría.

Vista de los bombones gaudinianos 'Gaudeat' ideados por Makeat y Crusellas / Cedida

El proceso fue siempre de la mano del Consell Gaudí, que ha visto en el concepto un producto que acompaña la excelencia de Gaudí y deja huella. Por que Umbert muestra el complemento que la tecnología aporta al bombón: mediante un QR identifica la pieza y la sitúa en el monumento de origen, ilustrando al comprador no solo en la procedencia sino en el caudal creativo del artista catalán. Un suvenir "explorativo" que permite viajar al lugar de origen.

Tampoco falta el enfoque de responsabilidad patrimonial, ya que el 1% de los beneficios serán para la rehabilitación de la obra de Gaudí, subrayan.

Cada uno, un sabor

En cuanto a la experiencia en boca, el maestro chocolatero de Vic, que tras su triunfo internacional -- con la complicidad de Makeat-- amplió su negocio de pastelería con el obrador Eukarya, ha perfeccionado la fórmula de cada uno de los nueve bombones que componen la caja inicial que ya se comercializa en avanzadilla en la T1 del aeropuerto de El Prat. Con cacao, frutos secos y muchos elementos que realcen su carácter mediterráneo en cada pieza, un toque de limón, de canela u otras sorpresas, relata a este diario. Explican con pasión el invento en la nueva sede de mil metros cuadrados del centro de innovación en la calle de Bolívia, donde la gastronomía se alimenta de innovación y el estudio trabaja para muchos restaurantes con estrellas Michelin y hoteles de lujo.

Con la marca Gaudeat llegarán ahora a la boca y la complicidad del viajero. "El patrimonio nos guía e inspira", cuenta Umbert, mientras devora un libro de Gaudí. La nueva entrega será un turrón (ya ejecutado), y otras formas están en vías de exploración. Porque aunque los puntos de venta serán de momento el aeropuerto, la terminal de cruceros, las tiendas de la Casa Batlló y La Pedrera, La Roca Village y El Corte Inglés, a corto plazo se vertebrarán en tiendas gourmet y otros monumentos. Cada mostrador pondrá su precio, a partir de unos 29 euros.

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El dragón bombón de Gaudí, una de las piezas estrella de la marca Gaudeat. / Belén González / EPC

El impacto internacional de la visita del Papa a la capital catalana, sumado a la previsible beatificación de Gaudí, el año de la Arquitectura y otros ingredientes han propiciado también el salto del producto a los mercados de Estados Unidos y Japón, previsto en 2028. Pero las reacciones de quienes han probado o conocido sus bombones-suvenir hasta ahora les lleva a pensar en otras ramas de la marca, como elaboraciones navideñas o vinculadas a fechas clave del calendario local, como las 'monas' de Semana Santa, para gusto y disfrute barcelonés.