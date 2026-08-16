Denunciados penalmente dos conductores por circular a más de 120 km/h por la Meridiana y la Diagonal

En agosto, con el verano y las vacaciones escolares en marcha, las carreteras de Barcelona pueden quedar prácticamente vacías en algunos momentos del día. Una circunstancia que puede resultar tentadora para algunos conductores a la hora de pisar el acelerador, pero que no evita las consecuencias legales de superar los límites de velocidad.

La Guardia Urbana de Barcelona ha informado este domingo de dos casos ocurridos esta semana en los que dos conductores han sido denunciados penalmente por circular a velocidades muy superiores a las permitidas. Según ha explicado el cuerpo policial, ambos vehículos circulaban por tramos donde el límite establecido es de 50 km/h.

El primer caso tuvo lugar el pasado miércoles 12 de agosto por la mañana, en la avenida Meridiana, en sentido de entrada a la ciudad. El conductor fue detectado circulando a 125 km/h.

El segundo episodio se produjo durante la madrugada del viernes 14 de agosto, en la avenida Diagonal, también en sentido de entrada a Barcelona. En este caso, el vehículo, de matrícula extranjera, circulaba a 130 km/h en un tramo también limitado a 50.

La Guardia Urbana ha señalado que ambos conductores han sido denunciados penalmente por estas velocidades.

Los radares que más multan

El año pasado, la avenida Meridiana de Barcelona fue la vía en la que más multas por exceso de velocidad se interpusieron. El radar que está situado a la altura del número 563 y en sentido entrada a la ciudad, puso un total de 23.542 sanciones en 2025. Esta vía de entrada a la capital catalana recoge el tráfico procedente del Vallès por la C-58 y C-33.

La segunda posición del podio la ocupó el radar de la Via Augusta, 331, en sentido entrada a la ciudad, con un total de 19.994 multas el año pasado. Este cinemómetro controla a los vehículos que llegan a Barcelona desde la C-16.

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En tercera posición se situó el dispositivo ubicado en la avenida Diagonal, 671, también en sentido entrada a la ciudad, con 17.551 sanciones. Por esta vía circulan los vehículos procedentes del Baix Llobregat. Puedes consultar aquí el listado completo con los 10 radares que más multan en Barcelona.