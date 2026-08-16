Assumpta Serna, tras conseguir que atiendan su denuncia por su madre dependiente: "¿Es necesario hacer tanto ruido?"

A veces, hasta que alguien conocido no hace ruido, las instituciones y las autoridades competentes no ponen el foco en problemáticas que pueden estar sufriendo miles de hogares. Este fin de semana ha vuelto a ocurrir. La denuncia pública de la actriz catalana Assumpta Serna sobre las dificultades que está atravesando para conseguir ayuda domiciliaria y una evaluación del grado de dependencia de su madre, de 100 años de edad, ha puesto en el punto de mira una situación que comparten muchas familias. Cientos de personas con mayores y dependientes a su cargo se han animado a compartir sus propias experiencias después de que el vídeo de la actriz, publicado este viernes, se hiciera viral y llegara también a los medios de comunicación.

En la publicación, Serna denunciaba "el infierno incoherente y burocrático" que ha supuesto para ella pedir ayuda domiciliaria y una evaluación del nivel de dependencia en Catalunya. La actriz hablaba de su caso particular con su madre y tachaba al Departament de Drets Socials i Inclusió de tener un protocolo que "no es ni humano ni justo". Su mensaje ha resonado entre muchos ciudadanos, que han relatado situaciones similares, con padres y madres fallecidos mientras esperaban un cuidador, ayudas insuficientes y plazos y trabas interminables.

Ante esta oleada de quejas, el Departament de Drets Socials ha salido al paso y ha reconocido que el Govern "es consciente de que los tiempos de espera generan preocupación y frustración en muchas familias" y ha asegurado que está en un proceso de "transformación del sistema". Fuentes de Drets Socials también aseguran que el Departament ha intentado ponerse en contacto con la actriz, y la propia Serna lo ha explicado en sus redes sociales en un vídeo posterior que ha publicado este sábado.

"¿Es necesario hacer tanto ruido para que te contesten?"

"Increíble", empieza Assumpta diciendo al inicio de este segundo vídeo, con un gesto entre la desaprobación y el cansancio, y cuenta a la audiencia que, tras su queja viral, "un político dice que en septiembre me llamará y ahora, también, alguien con autoridad en valoraciones de grado [de dependencia] muestra un interés repentino por el caso de mi madre". Y se pregunta: "¿de verdad es necesario hacer tanto ruido solo para que te contesten?"

"Creo que el vídeo ha resonado porque muchos de vosotros habéis pasado o estáis pasando por lo mismo. Empecé con el caso de mi madre, pero tras leer vuestros comentarios, el objetivo ha cambiado: tenemos que buscar soluciones a un problema compartido por todos los catalanes y españoles", manifiesta, y ha pedido de nuevo a todas aquellas personas que vivan o hayan vivido situaciones similares que rellenen el formulario que ha creado para recopilar todas las quejas y hacerlas llegar a las instituciones y exigir medidas, entre ellas más inversión en materia de servicios sociales y formación para las cuidadoras, teniendo en cuenta que la mayoría atienden a personas mayores y dependientes sin los conocimientos necesarios.

"Os pido ayuda. Rellenad el formulario, compartid. Necesitamos un número grande de personas afectadas para que nos hagan caso", concluye.

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Esta publicación también ha recibido varios comentarios, algunos de ellos de personas que muestran su indignación por lo que ella comenta al principio: "La pena es que no todos somos personajes públicos para que escuchen nuestra voz", dice una usuaria; "Assumpta, cuando les sacas los colores les sale la vergüenza y se mueven. Es la única manera. Es así de patético. Te ayudarán a ti porque lo has dicho tú. Pero a la señora María le seguirán regateando servicios", opina otra, en la misma línea.