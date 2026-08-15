"Siempre llegamos a primera hora": colas de hasta 45 minutos en la piscina más económica y familiar de Barcelona

La piscina del Llac de la Creueta del Coll de Barcelona es una de las grandes protagonistas del verano. Es la zona de baño descubierta más económica y familiar de las 16 instalaciones municipales que suma ahora la ciudad. La entrada general cuesta solo 2,75 euros y permite pasar toda una jornada en remojo. Los menores de un año entran gratis y los hogares numerosos o monoparentales disponen de una tarifa reducida de 1,27 euros. Las familias más asiduas celebran que aquí "el agua no cubre", por lo que resulta ideal para los más pequeños. Por si fuera poco, además está integrada en un parque con esculturas singulares, como el Elogio del agua de Eduardo Chillida colgado sobre la laguna.

Ubicada en el barrio de El Coll, en el distrito de Gràcia, mantendrá su actividad hasta septiembre como cada año. El precio asequible y la escasa profundidad atrae a muchas familias, sobre todo de los barrios del entorno, pero también de otros puntos de la ciudad e incluso algún turista esporádico. Aunque las entradas pueden comprarse por internet con antelación, muchos bañistas acuden sin reserva y se encuentran con largas colas. Esperan en fila pacientemente durante los cierres por aforo completos, hasta que la salida de usuarios libera plazas.

La piscina-llago de la Creueta del Coll registra una gran afluencia de bañistas durante el verano / Zowy Voeten / EPC

Es el caso de la familia de Mila Sagaseta, que vive en el barrio de El Coll y acude al recinto dos veces por semana. Asegura a EL PERIÓDICO que, si llegan a partir de las 11:00 horas, a veces tienen que esperar "hasta 45 minutos". En esos casos, deciden esperar a que se vacíe un poco. “Cada vez que nos visitan los primos, vamos a la piscina”, afirma Sagaseta. Carles Comerma, de 69 años y vecino de Gràcia, explica que, aunque solo viene una vez al mes, el mes pasado no pudo acceder de inmediato porque se había llenado por la visita de un casal infantil y tuvo que esperar 10 minutos. “O vengo a pie o en bus”, añade, para señalar que no le supone demasiado esfuerzo desplazarse hasta El Coll.

Adrià Jareño, de 37 años y vecino de Horta, explica que antes iba con su hija Dafne, de 4 años, a la piscina de Can Dragó, pero dejaron de ir al darse cuenta de que esta alternativa es mucho más barata. Desde entonces van a El Coll casi todos los días: “Siempre llegamos a primera hora”, precisa. Un caso similar es el de Paola Soler, de 30 años y vecina de El Carmel, cuya familia pasó de ir a la piscina de la Clota a disfrutar de la de El Coll.

La piscina-llago de la Creueta del Coll registra una gran afluencia de bañistas durante el verano / Zowy Voeten / EPC

Ante esta alta demanda permanente, los más precavidos compran sus pases de forma anticipada. “Así nos aseguramos que entramos seguro”, afirman Erica Carbonell y Laura Mateo, a las puertas de la instalación. Otros usuarios, como Mònica Cuirau y Roberto Gómez, también de El Carmel, señalan que “el año pasado la piscina estaba llena cada fin de semana” y perciben una cierta mejora en los flujos de afluencia.

Procedente de Inglaterra, Rebeca Winter ha venido a pasar unas vacaciones a Barcelona y se aloja cerca de la laguna. “Estamos al lado del Park Güell y queríamos hacer algo diferente a la playa”, cuenta. Su familia conoció la existencia de esta piscina gracias a una publicación en las redes sociales, donde el Llac de la Creueta del Coll acumula cientos de fotografías y recomendaciones.