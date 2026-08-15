Sucesos
Los Mossos investigan disparos en el barrio del Bon Pastor de Barcelona durante la madrugada del viernes al sábado
Detenidos en Barcelona con un "desayuno explosivo": leche y una caja de cereales con cocaína
Detenidos varios miembros de la banda de ladrones chilena 'los fantasmas' por robar en una casa en Jorba
Los Mossos d'Esquadra investigan unos disparos ocurridos en el barrio del Bon Pastor durante la madrugada del viernes al sábado, según publica 'El Caso' y han confirmado fuentes policiales a la ACN. Las mismas fuentes han explicado que recibieron el aviso hacia la una de la madrugada, cuando varios testigos alertaron al 112 de que habían oído detonaciones que podían ser compatibles con el uso de armas de fuego.
Los Mossos enviaron efectivos al lugar y encontraron vainas en el suelo, pero no localizaron nada más, ni tampoco heridos. Por el momento, por tanto, se mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen de las vainas y los hechos ocurridos.
Según el medio digital, los agentes han recuperado once vainas abandonadas en la calle y los disparos se habrían oído entre las calles Arbeca y de l'Avançada.
- El eclipse solar de hoy en Barcelona: dónde verlo y los lugares que ofrecen las mejores vistas
- Incendio forestal en Barcelona: la Guardia Urbana detiene a un sospechoso por provocar el fuego de Collserola
- Las ZBE serán un problema cuando desaparezcan las excepciones': miles de vecinos del Vallès quedan exentos de sanciones
- Una excepción legal evita multas por ZBE a miles de residentes del área de Barcelona al menos hasta 2029
- El 'Ikea chino' prepara una nueva tienda en el enorme local que dejó Miró en Sant Antoni
- Barcelona empieza a instalar la primera rampa mecánica peatonal para estrenarla en verano de 2027
- La Diputación de Barcelona invertirá 15 millones para resucitar un edificio enfermo de la Diagonal cerrado desde 2010
- Un fallo eléctrico en aeropuerto de El Prat provoca decenas de retrasos y cancelaciones