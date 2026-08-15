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Los Mossos investigan disparos en el barrio del Bon Pastor de Barcelona durante la madrugada del viernes al sábado

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El Poligono Industrial del Bon Pastor.

El Poligono Industrial del Bon Pastor. / ALBERT BERTRAN

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Los Mossos d'Esquadra investigan unos disparos ocurridos en el barrio del Bon Pastor durante la madrugada del viernes al sábado, según publica 'El Caso' y han confirmado fuentes policiales a la ACN. Las mismas fuentes han explicado que recibieron el aviso hacia la una de la madrugada, cuando varios testigos alertaron al 112 de que habían oído detonaciones que podían ser compatibles con el uso de armas de fuego.

Los Mossos enviaron efectivos al lugar y encontraron vainas en el suelo, pero no localizaron nada más, ni tampoco heridos. Por el momento, por tanto, se mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen de las vainas y los hechos ocurridos.

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Según el medio digital, los agentes han recuperado once vainas abandonadas en la calle y los disparos se habrían oído entre las calles Arbeca y de l'Avançada.

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