Gràcia se llena de color y visitantes en unas fiestas marcadas por la creatividad y las aglomeraciones

Las Fiestas de Gràcia han vuelto a llenar las calles de Barcelona de color y ambiente. A pesar de las altas temperaturas, cientos de personas se han acercado durante la jornada para disfrutar de las calles decoradas, una de las grandes protagonistas de estas fiestas. El calor no ha frenado a los visitantes, que han recorrido las diferentes vías para contemplar los originales decorados, hacer fotografías y descubrir el trabajo que los vecinos han preparado durante semanas e incluso meses. Entre la multitud también se veían numerosas familias con niños, muchas de ellas con carritos de bebé, así como visitantes que se acercaban a las fiestas acompañados de sus perros.

Entre la gente también destacaba la presencia de numerosos turistas extranjeros. Durante el recorrido se podían escuchar conversaciones en francés, alemán, portugués, catalán o castellano, una muestra del carácter cada vez más internacional de una de las celebraciones más populares del verano barcelonés. Las calles se han mantenido prácticamente llenas durante buena parte de la jornada, con visitantes entrando y saliendo de los diferentes espacios decorados.

Un barrio tomado por los visitantes

Las decoraciones han vuelto a convertir Gràcia en un gran escenario al aire libre. Flores, mariposas, jardines, grandes estructuras y personajes de ficción ocupan las calles en una edición en la que los vecinos vuelven a demostrar el trabajo que hay detrás de cada propuestas. Son muchas las calles que participan en el concurso y que han preparado sus propios decorados para sorprender a vecinos y visitantes. Aun así, no todas las calles habían terminado de ultimar sus decoraciones durante la jornada. En algunos puntos todavía se podían ver vecinos trabajando en los últimos detalles, mientras los visitantes recorrían las calles y contemplaban el resultado.

En el carrer Providència, la decoración de este año está inspirada en el Hivernacle del Parc de la Ciutadella. Los vecinos han reproducido sus colores y parte de su estructura, aunque adaptándolos a las características de la calle. El espacio incorpora un porche y una fuente, mientras que el techo está realizado con plástico para imitar el original de vidrio. El conjunto se completa con un jardín lleno de flores que acompaña todo el recorrido.

La Tierra Media llega a Gràcia

El carrer del Progrés se ha convertido este año en un escenario inspirado en El Señor de los Anillos. Las comisiones de Fraternitat de Dalt, Fraternitat de Baix, Llibertat, Progrés y Tordera han unido sus propuestas bajo una misma temática.

En Progrés, la decoración lleva por nombre Progrés dels Anells: Retorn del veïnat y comienza con la enigmática Puerta de Durin, que da paso a las minas de Moria. El recorrido continúa entre trasgos y recrea el enfrentamiento entre el Balrog y Gandalf, antes de llegar a los campos de Rohan.

La expectación por conocer la decoración se ha reflejado en la larga cola que se ha formado durante toda la mañana para poder acceder a la calle, con visitantes esperando su turno para adentrarse en este particular viaje por la Tierra Media.

Entre quienes han recorrido las calles está Covadonga, una chica de Asturias y residente en Barcelona desde hace más de diez años. Vive cerca de Gràcia y lleva cinco años acercándose a las fiestas. Este año reconoce que la temática le ha gustado especialmente. "Con el tema del Señor de los Anillos ha sido una pasada", explica. Es, además, una seguidora de la saga: "Soy muy fan del Señor de los Anillos".

Covadonga también conoce bien una de las tradiciones que acompañan a las fiestas: la competición entre las diferentes calles. Le gusta ese particular "salseo" por saber cuál será la ganadora y este año tiene una favorita. "Yo creo que ganará Progrés", asegura.

Para ella, esa rivalidad forma parte de las fiestas y añade emoción a todo el trabajo que realizan las comisiones durante meses. Después de cinco años siguiendo de cerca la celebración, reconoce que este año le ha gustado especialmente y que lo considera incluso más bonito que el anterior.

De oruga a mariposa

En el carrer de Verdi, otra de las muchas calles que se ha decorado este año, la propuesta gira alrededor de la metamorfosis, con un recorrido inspirado en la transformación de una oruga en mariposa. Los visitantes entran en un jardín lleno de flores y se encuentran con un gusano gigante colocado sobre una rama de varios metros.

A partir de ahí, la calle recrea las diferentes fases del proceso, desde las orugas hasta la crisálida y la aparición de las mariposas. El recorrido termina convertido en un espacio lleno de color, con mariposas de diferentes tamaños y elaboradas con distintos materiales, muchos de ellos reutilizados.

A Covadonga le ha gustado especialmente esta propuesta. "Está muy bien decorado, es muy vivo, los colores son muy vivos y es muy bonito", explica. También destaca poder ver la evolución "del gusano a la mariposa".

Cuando la multitud agobia

Pero las fiestas no solo se viven desde la perspectiva de quienes llegan para disfrutar de las decoraciones. La cantidad de gente también condiciona la experiencia. David y María, procedentes de Vilassar de Mar, tenían previsto acudir con sus hijos, pero finalmente decidieron que los pequeños se quedaran con los abuelos.

"Nosotros mismos nos estamos agobiando con tanta gente", explican. Si ellos se estaban sintiendo así, consideran que los niños podrían haberse agobiado todavía más. A pesar del cambio de planes, han querido acercarse igualmente porque cada año visitan Gràcia y les gusta el ambiente de las fiestas.

Una fiesta descubierta por casualidad

La presencia internacional también forma parte de la imagen de este año. Tres chicas de São Paulo han viajado a Barcelona durante dos semanas para conocer la ciudad y otros puntos de la costa. No sabían que su visita coincidiría con las Fiestas de Gràcia, pero han descubierto la celebración y han decidido acercarse. La experencia durante el día les ha gustado tanto que tienen previsto volver hoy mismo por la noche.

Para ellas, descubrir las fiestas ha sido toda una sorpresa. Han destacado la buena decoración de las calles, el trabajo que hay detrás de cada propuesta y el ambiente que se respira. También les ha gustado encontrar diferentes escenarios con música a lo largo del recorrido. "El ambiente es muy, muy bueno", aseguran. Tras esta primera experiencia, tienen previsto volver alguno de los próximos días, antes de poner fin a su viaje y regresar a Brasil.

Meses de trabajo en cada calle

Entre las calles decoradas y la multitud de visitantes, Covadonga también pone el foco en otra realidad de las fiestas: el esfuerzo que hay detrás de cada instalación y el riesgo de que algunas personas las dañen durante la noche.

"Es muy triste ver cómo la gente está tanto tiempo montando todo esto para que esté bonito y que venga una persona por la noche y lo destroce todo", lamenta. Durante los cinco años que lleva acercándose a las fiestas, asegura haber visto esta situación y considera que contrasta con el trabajo que realizan los vecinos para conseguir que las calles luzcan así durante estos días.

Aun así, el ambiente festivo se mantiene. Vecinos, visitantes de otros puntos de Catalunya y turistas internacionales recorren las calles, se fotografían frente a las decoraciones y participan de una celebración que convierte durante unos días el barrio de Gràcia en un gran escenario al aire libre.

Entre fotografías, música, idiomas y calles llenas, las fiestas vuelven a demostrar que la competición entre calles es mucho más que un concurso. Para quienes participan y para quienes las visitan, descubrir qué decoración gustará más, cuál será la ganadora o cuál conseguirá sorprender al público forma parte del atractivo de unas fiestas que cada año vuelven a llenar Gràcia de color.