El tiempo en las Fiestas de Gràcia 2026: calor intenso y tormentas a la vista

Del 15 al 21 de agosto, Barcelona celebra la Fiesta Mayor de la Vila de Gràcia, una de las fiestas más populares de la capital catalana, que cada año atrae a miles de visitantes por su amplia programación de actividades, conciertos y, sobre todo, por las originales decoraciones de sus calles, que los propios vecinos confeccionan durante meses.

Como buena parte de las actividades se celebran al aire libre y a menudo los decorados pueden ser especialmente frágiles, el tiempo será un factor importante a tener en cuenta para quienes tengan previsto acercarse a disfrutar de estas fiestas de verano. A continuación repasamos la previsión meteorológica

Inicio marcado por el calor

Según la previsión actual, el primer tramo de las fiestas estará marcado por el calor. El sábado 15 y el domingo 16 de agosto se esperan jornadas calurosas, con temperaturas máximas de alrededor de 33 grados durante el día y mínimas de unos 25 grados por la noche, con una pequeña posibilidad de precipitación puntual. La sensación térmica, no obstante, podría ser superior.

Además, en un verano en el que Barcelona ha batido su récord histórico de noches tórridas, todo apunta a que este primer fin de semana de las fiestas de Gràcia los asistentes tendrán que preocuparse por mantenerse hidratados y lidiar con el calor también de madrugada.

Chubascos puntuales y bochorno

Para lunes 17 de agosto se esperan algunos chubascos puntuales, especialmente por la tarde por la tarde, pero eso no hará que el calor disminuya demasiado y podría aumentar la sensación de bochorno debido a la humedad, con mínimas de 27 grados y máximas de 33.

Las altas temperaturas parece que se mantendrán el martes 18 y podrían incrementar ligeramente el miércoles 19, jornada en la que está prevista la entrega de los premios a las calles mejor decoradas. Ese día, se espera mucho sol y máximas de 34 grados y mínimas de 25.

Tormenta y ambiente pesado

La situación podría cambiar a partir del jueves 20 de agosto, cuando, según la previsión actual, comenzaría a aumentar la probabilidad de lluvia moderada. No obstante, se trata todavía de una previsión que irá actualizándose a medida que se acerquen las fechas.

A día de hoy, los pronósticos apuntan a que el viernes 21 podría haber tormentas, y esa noche las temperaturas sí que podrían llegar a bajar hasta los 20 grados.

No obstante, parece que el calor intenso volverá el sábado 22 y el domingo 23 cuando se prevé un ambiente pesado, altas temperaturas y cielo despejado.

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Así, de momento, quienes tengan previsto disfrutar de las fiestas de Gràcia deberán prepararse para sobrevivir al calor y permanecer atentos a la evolución de la previsión meteorológica de cara a la próxima semana, cuando podrían aparecer las lluvias y tormentas.