Día de la Asunción de la Virgen
¿Qué centros comerciales abren mañana 15 de agosto en Barcelona y resto de Catalunya?
La apertura o cierre de estos espacios depende de la ubicación y de la política de cada complejo
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El 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, es festivo en Catalunya y el resto de España. Entre las escapadas y planes de ocio propios de un sábado de verano, son muchos los que se preguntan si pueden aprovechar la jornada para visitar su centro comercial favorito. Además, la ola de calor invita a cobijarse en espacios climatizados.
La apertura o cierre de estos espacios depende de la ubicación y de la política de cada complejo. En algunas ciudades permanecen cerrados, mientras que en zonas costeras y turísticas, donde la afluencia de visitantes se multiplica en estas fechas, es más probable que abran con horarios especiales o reducidos.
Zonas de Gran Afluencia Turística
Si quieres hacer compras, ir al cine, comer en un restaurante o simplemente pasear entre tiendas, conviene informarse antes de salir de casa. De hecho, la mayoría de los centros comerciales de Barcelona se mantienen abiertos, pero los servicios y horarios pueden cambiar.
Es más, desde la aprobación de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Barcelona, en mayo de 2022, los establecimientos comerciales de dichas zonas pueden abrir los domingos y festivos durante ciertas épocas del año.
De forma general, antes de su aprobación, las tiendas solamente podían abrir sus puertas 10 domingos o festivos al año: 8 de estos días eran comunes para toda Catalunya, y 2 de libre elección por parte de los ayuntamientos.
Los establecimientos abiertos
Entre estas zonas se encuentran ubicaciones céntricas como el Barri Gòtic, el Raval o l'Eixample, áreas costeras como la Barceloneta o el Fòrum, y barrios como Sants, Hostafrancs, Gràcia o Sant Antoni.
En este contexto, el día 15 de agosto es uno de los festivos escogidos para mantener los negocios abiertos: centros comerciales como Las Arenas, Glòries, Diagonal Mar, La Maquinista o L'Illa Diagonal pueden recibir visitantes mañana, día de la Asunción.
Además, muchas tiendas del centro, ubicadas en calles como Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, también se acogen al horario extendido.
Horarios especiales
Además las franquicias continuarán con su horario habitual de verano: Glòries y Diagonal Mar abrirán de 9.30h a 22.00h, La Maquinista de 9.00h a 22.00h, Las Arenas de 10.00 a 22.00h y L'Illa Diagonal de 9.30 a 21.30.
Sin embargo, el centro comercial Maremàgnum es un caso aislado, ya que abre de lunes a domingo de 10.00h a 22.00h sin excepción.
El objetivo de esta decisión es fomentar las compras durante la temporada alta del turismo -que va de mayo a septiembre-, puesto que la apertura de los domingos y de ciertos festivos genera un aumento significativo de la facturación.
Otros centros comerciales como Gran Via 2 (L'Hospitalet), Màgic Badalona, Splau (Cornellà), Baricentro (Barberà del Vallès) y Mataró Parc, que el año pasado no eligieron el día de mañana como festivo de apertura, este año sí lo han hecho, y también abrirán en su horario habitual.
Otros centros comerciales
En la provincia de Tarragona, el centro comercial La Fira de Reustambién abre en su horario habitual, así como el Parc Central de Tarragona.
El Espai Gironès abre con su horario de siempre, disponible en su web.
Finalmente, el centro leridano Gran Jonquera Outlet & Shopping informa de que abre sus establecimientos en horario habitual, de 9 a 21 horas, al igual que hace todos los domingos y festivos (excepto el 25 de diciembre), tal y como remarca en su portal.
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