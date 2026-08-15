Cae el líder de una banda de 'relojeros' que robó dos relojes valorados en un millón de euros en el centro de Barcelona

El pasado 21 de julio sobre las dos y cuarto de la tarde una familia de turistas chinos que iban por la calle Pau Claris, en el distrito del Eixample de Barcelona, fue asaltada por un grupo de seis ladrones especializados en llevarse relojes de lujo. Consiguieron apoderarse con violencia de los relojes de la pareja, valorados en un millón de euros entre los dos, ya que son de la marca Richard Mille, aunque en el atraco provocaron lesiones leves tanto al matrimonio como a una de sus hijas que los acompañaba.

Los ladrones usaron el método más habitual de los 'relojeros': actuaron de forma coordinada para sujetar a las víctimas y arrancarles los relojes de lujo. Después escaparon en patinete eléctrico con el botín. El matrimonio y una de sus hijas que iba con ellos, menor de edad, sufrieron lesiones leves por este asalto.

Tras la denuncia interpuesta por los afectados, que fueron atendidos en la calle por el estado de shock que se encontraban por el asalto, la Unidad Regional Operativa Polivalente (UROP) de los Mossos d'Esquadra se hizo cargo de la investigación. Gracias a la declaración de los afectados, de varios testigos y de las imágenes de diferentes hoteles y edificios públicos de la zona la policía pudo identificar a los sospechosos, ya que se trataba de delincuentes multirreincidentes habituales en este tipo de asaltos. Por eso, los Mossos pidieron al juzgado que ordenase una entrada y registro en un domicilio en el que podían estar para atraparlos.

Arresto en Barcelona

Según ha podido saber este diario, el pasado 10 de agosto, sobre las seis y media de la mañana, agentes de investigación y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Mossos hicieron una entrada y registro en una vivienda del distrito Horta-Guinardó, cerca de la zona del Vall d'Hebron.

Allí se detuvo al líder del grupo de 'relojeros', de 24 años y con numerosos antecedentes por múltiples delitos como robos con violencia, receptación, lesiones, atentados a agentes de la autoridad y amenazas. La policía no encontró a algunos de los otros sospechosos que robaron a los turistas chinos, por lo que ha cursado cinco órdenes de busca y captura para encontrarlo.

Imagen de relojes de lujo y otras joyas recuperados por Mossos / Mossos

Sin embargo, en el registro de la vivienda los agentes localizaron numerosos indicios que implicarían a los sospechosos en el robo de los relojes de lujo, principalmente ropa, como zapatillas deportivas o gorras, que se ponían para cometer los asaltos. La policía también localizó en la vivienda algunos relojes falsos pero los robados a las víctimas, que son de alta gama, no se encontraron. En el piso también se encontraban otras personas, que residen alli, pero que no tenían nada que ver con este asalto en la calle Pau Claris.

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El Tribunal de Primera Instancia de Barcelona, plaza 20, lleva la investigación. El sospechoso, que está acusado de dos robos con violencia y lesiones leves a la pareja víctima del asalto y a su hija menor por parte de la policía, pasó a disposición judicial el pasado miércoles. Fuentes judiciales han explicado a este diario que el detenido ingresó en prisión provisional imputado por los dos robos violentos. La investigación sigue abierta, ya que los Mossos buscan a sus cómplices.