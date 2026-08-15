La denuncia de Assumpta Serna por las ayudas a la dependencia desata una oleada de quejas: "Mi madre murió esperando"

La actriz catalana Assumpta Serna ha levantado la voz por una situación que afecta a muchas familias: las dificultades para acceder a ayudas y servicios para las personas mayores y dependientes en Catalunya. En un vídeo publicado en redes sociales este viernes, Serna ha relatado el calvario personal que está viviendo junto a su madre, de 100 años, y ha cargado duramente contra el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat.

"Como ya sabéis, estoy acompañando a mi madre de 100 años en el día a día. No pedimos mucho. Mi padre fue lo suficientemente previsor como para dejar un legado de cuidado para mi madre, algo que muchos no tienen la suerte de disfrutar", explica Serna. Pero, pese a su favorable situación, asegura que el camino para conseguir ayuda está siendo "un infierno incoherente y burocrático", lamenta.

En el vídeo, la actriz habla directamente a cámara y denuncia que hay "gente catalana que ha trabajado toda la vida y ahora, cuando más lo necesita, el sistema la trata como una carga, siempre con prioridad hacia otras franjas de edad", y sentencia: "el protocolo del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no es ni humano ni justo".

Solo 64 horas de ayuda al mes

Uno de los puntos que más indignan a Serna es la ayuda a domicilio que le han concedido para su madre. Según explica, había solicitado el servicio hace más de un año y no fue hasta el pasado mes de julio cuando recibió la decepcionante resolución: "Solo 64 horas al mes de ayuda a domicilio para alguien que necesita ayuda las 24 horas del día", denuncia.

Ante esta situación, la actriz cuenta que se ha visto obligada a contratar a alguien por sus propios medios: "Si contratas un cuidador directamente, con un contrato legal, no hay ninguna prestación. Cero", denuncia. Además, lamenta que las empresas que dan estos servicios trabajan con "unos cuidadores que tampoco tienen la titulación requerida".

Asimismo, la mujer reprocha la mala comunicación y lentitud del Departament, y habla de "años de retraso solo para revisar un grado de dependencia".

"Es como si dijeran: '¿Podéis dejar de morir en agosto?'"

Pero lo que ha terminado de encender a Serna ha sido la situación con la que se ha encontrado este mes de agosto, que ella ve como "el insulto final": "Ahora, a mediados de agosto, el servicio está cerrado. Ni correos electrónicos, ni teléfono, nada de nada. Es como si dijeran: '¿Podéis dejar de morir en agosto? Necesitamos vacaciones'", ironiza, y añade: "Hace más de un siglo que están inventadas las rotaciones de personal cuando hay vacaciones dentro de las entidades".

Con todo, Serna ha explicado que ya ha presentado una queja formal ante el Consorci de Serveis Socials de Barcelona y quiere que su caso sirva para reunir otros similares y unir fuerzas. Por eso, pide a las personas que hayan pasado por situaciones parecidas que le hagan llegar sus testimonios a través de un formulario para recopilar los casos y trasladarlos a las instituciones y exigir cambios.

"Esto no es un problema de los demás. Esto será nuestro problema. Hoy o mañana, el tuyo o el mío. Juntos aún podemos cambiar cómo Catalunya trata a sus personas mayores", concluye la actriz en su vídeo.

"Mi madre murió esperando"

La publicación ha tenido una notable repercusión en redes sociales, con miles de compartidos, retuits y cientos de comentarios.

"La gente mayor, que tantos derechos ha conquistado para las generaciones futuras, es menospreciada por el Govern. Si no produces, el sistema te abandona", manifiesta un usuario.

Otros usuarios explican sus propias experiencias de primera mano:

"Lo viví con mi padre durante cinco años, hasta que murió hace unos meses sin haber recibido ninguna asistencia domiciliaria. Vas en círculos pidiendo, reclamando, aquí y allá, hasta que te cansas", escribe un usuario.

Otra mujer explica un caso similar: "Mi madre murió esperando la enésima revisión del grado de dependencia. Según ellos estaba muy bien con 93 años. Corazón enfermo y neuropatía posherpética. Se cayó y murió al cabo de pocas horas".

Otra usuaria cuenta: "Nuestra madre, con grado 3 y un 80% de dependencia, no recibe ningún tipo de ayuda a domicilio. Llevamos ya siete años así. Mi madre tiene 96 años y tenemos dos cuidadoras internas con contrato".

Relacionado con esto, otra persona también se queja de que la consecuencia de esto es que terminan contratando una asistencia inadecuada: "Han normalizado que la gente contrate a personas, sobre todo latinoamericanas, que no tienen formación, como sustituto de las ayudas de los servicios sociales".

"Estamos toda la vida pagando por unos servicios que no recibimos"

La conversación en redes también ha llevado a algunos usuarios a recordar datos sobre las listas de espera de la dependencia. Se calcula que, entre 2017 y 2024 más de 103.000 personas murieron en Catalunya mientras esperaban ayudas a la dependencia.

"Parecía que con la Ley de Dependencia se arreglaba un poco el desorden que llevaban, pero todavía se ha agravado más", comenta una usuaria al respecto, mientras otra se suma mostrando su frustración: "Estamos toda la vida pagando por unos servicios que no recibimos".

Algunos usuarios también han cargado contra la política y comparado las ayudas que se destinan a las personas mayores con las que reciben otros colectivos:

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"Pero eso sí: tenemos que acoger, dar dinero y paguitas a gente de fuera", se queja uno de los usuarios, que añade: "Hay que empezar a hacer limpieza. Tenemos un grupito en la Generalitat que vive calentando sillas y cobrando sin hacer nada". Otro se suma a la denuncia y escribe: "Con su frivolidad, corrupción e incompetencia han abandonado a los más débiles del país, a los que han contribuido a sostener Catalunya con su trabajo durante toda su vida".