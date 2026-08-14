Vicenç Sanclemente reivindica el poder vecinal de Gràcia frente a la gentrificación y la emergencia climática

Un año más, el vínculo vecinal y el orgullo de las Fiestas de Gràcia salió a relucir con el pistoletazo de salida de una de las celebraciones más importantes del verano en Barcelona. Bien lo sabe el pregonero de este año, el periodista, historiador y docente Vicenç Sanclemente, quien les ha dedicado los libros 'Història de la Festa més gran del pla' y 'Petita Història de la Festa Major de Gràcia', además de varios documentales que inmortalizan la histórica celebración que lleva en su ADN.

Este viernes, Sanclemente pasó de situarse detrás de las cámaras a pasar al frente con un discurso, como ya avanzó, "cañero". Y cumplió. No muy alejado de las reivindicaciones que el pregón alternativo había trasladado minutos antes, advirtió de que "la Gràcia que queremos está en peligro" y denunció que más de 6.000 vecinos han tenido que abandonar el barrio en la última década mientras los precios de la vivienda continúan aumentando y los comercios históricos como la pastelería Ideal o el horno Santa Clara van bajando la persiana.

Vecinos trabajando en la calle Joan Blanques del barrio de Gràcia de Barcelona / Irene Reina / ACN

"La vivienda no puede quedar en manos del mercado", criticó ante una plaza de la Vila que respondió con aplausos. Tras enumerar algunos de los fondos buitres y actores inmobiliarios a los que responsabiliza de la presión sobre el barrio, recuperó uno de los lemas de las luchas contra la gentrificación: "Si los lirios arraigan, los buitres se ahogan". Y proteger el comercio de proximidad, preservar la cultura y la lengua, defender el espacio público, incorporar una perspectiva feminista y de cuidados y reforzar la organización comunitaria se han convertido, defendió, en necesidades urgentes. "Es el derecho a no ser expulsados, el derecho a la Tierra. Se trata de soberanía", afirmó.

Por ello, lanzó desde el balcón una propuesta de impulsar un gran pacto "por el derecho a seguir en Gràcia" que involucre a partidos políticos, asociaciones, jóvenes, inquilinos, pequeños propietarios, comerciantes, empresas, entidades financieras e incluso la Iglesia. Un frente común, planteó, contra la especulación y la expulsión de los vecinos. Porque "Estamos frente a 23 asociaciones que han creado la fiesta, imaginaros que la representación de la sociedad se proponga no únicamente una gran fiesta sino salvar el barrio... Cambiar el mundo es posible", dijo. Todo bajo la consigna "Nos quedamos", en las calles, casas, plazas, y en una Vila que, reivindicó, no puede convertirse en un espacio reservado para quienes pueden permitirse pagar los precios del mercado.

Zonas verdes y mejoras para los vecinos

La vivienda no fue la única emergencia que puso sobre la mesa. El cambio climático ocupó también buena parte de su intervención bajo una idea sencilla y aseguró que "Gràcia necesita respirar" con más árboles, sombra, agua, jardines, terrazas y plazas permeables. El pregonero reivindicó que las verdaderas estructuras urbanas son estas, y que la Vila sufre una escasez de zonas verdes. Además también recordó la Alzina centenaria, convertida en uno de lo símbolos del barrio tras el Campanar.

Miembros de la comisión de la calle Tordera preparando los decorativos para la fiesta mayor del barrio de Gracia de Barcelona / EUROPA PRESS

Y tampoco la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat quedó fuera de un pregón con una marcada carga social y política. "¿Queremos 15 millones más de turistas al año?", preguntó Sanclemente a los asistentes, quienes respondieron con un sórdido "no".

Las inversiones de la ciudad, a su ver, tendrían que destinarse a mejoras para los vecinos. Y lo ejemplificó con una situación que viven los pacientes del hospital de l’Esperança, que tienen que subir por un camino con pendiente y agarrados a una barandilla "mientras unos metros más atrás los turistas disfrutan de una escalera mecánica para ir al Park Güell".

Sanclemente quiso detenerse también en otra problemática quizá mucho más silenciosa como es la soledad no deseada y los problemas de salud mental. "El vínculo salva. La comunidad ayuda", afirmó. Así pues, reclamó una Gràcia donde nadie tenga vergüenza de pronunciar las palabras "necesito ayuda" y donde pueda encontrar una respuesta de "aquí me tienes". Y puso en valor la importancia de que existan entidades como Arapdis y Gràcia Participa, que son ejemplos de que el concepto de comunidad sigue presente pese a las adversidades.

La fiesta mayor como antídoto

Pero Sanclemente no recordó únicamente los puntos negativos que le ha tocado vivir el barrio y echó la vista atrás hasta los años 70 para recordar el nacimiento de 'Carrer Gran', una revista impulsada inicialmente por cuatro jóvenes que terminó reuniendo a decenas de personas y consiguió que un centenar de vecinos aportaran dinero antes incluso de saber cómo sería la publicación.

Un avión decorativo en la calle de Joan Blanques del barrio de Gràcia de Barcelona / Irene Reina / ACN

"Cuatro jóvenes unidos pueden cambiar el mundo", recordó, y esa misma lógica "está detrás de la fiesta mayor". Una celebración que no solo se resume en conciertos y calles decoradas, sino como el resultado de miles de horas de trabajo voluntario de los mismos vecinos. Y, por eso, el pregón desembocó en una llamada a la acción colectiva: "Fem Vila".

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"Que las plazas continúen siendo lugares de encuentro. Que sobrevivan los huertos. Que se protejan los árboles. Que los vecinos puedan organizarse para impedir un desahucio. Que las entidades se sienten juntas para combatir la gentrificación. Que quien necesite realizar un trámite digital encuentre a alguien dispuesto a ayudarle. Y que una persona con problemas de salud mental pueda ir a comprar el pan, sentarse en una plaza y sentirse un vecino más", clamó. Porque "Gràcia no es solo un lugar donde vivimos. Gràcia es aquello que hacemos cuando decidimos hacerlo juntos", sentenció.