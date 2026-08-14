Los Mossos investigan un robo con fuerza en el santuario de Santa Eulàlia de Vilapicina de Barcelona

Otro asalto ha violentado una parroquia barcelonesa, esta vez en Nou Barris. Los Mossos d'Esquadra confirman a EL PERIÓDICO un robo con fuerza este lunes 10 de agosto a las 11:15 horas en el santuario de Santa Eulàlia de Vilapicina, frente a la plaza de Virrei Amat. No constan detenidos y está pendiente de denuncia, según la policía catalana, que investiga el caso.

Según ha avanzado Betevé, los ladrones se habrían llevado la corona de la Mare de Déu de les Neus y habrían causado varios destrozos en el santuario. El suceso, descubierto gracias al aviso de un vecino, llevó a una inspección completa del recinto que certificó daños como la puerta del altar arrancada, la pluma de la imagen de Santa Eulàlia tirada en el suelo y el retablo de Sant Martí de Porres arrancado. El santuario trabaja para reponerse del susto y reparar y cuantificar los desperfectos.

Este asalto se suma a otros robos similares en Barcelona, donde los Mossos d’Esquadra han registrado ocho robos con fuerza en centros religiosos entre enero y mediados de junio de 2026. Como avanzó EL PERIÓDICO, en total constan 13 casos de 2024 y 15 de 2025, contabilizando un total de 36 robos en 30 meses, principalmente a las parroquias católicas.

La asociación Grup Clara Eulàlies, dinamizadora de las misas en el austero santuario, asegura al portal de comunicación barcelonés que los ladrones probablemente buscaban piezas que revender por un importe elevado y terminaron topándose con elementos sin casi valor económico porque en el santuario no hay oro ni plata.

La iglesia de Santa Eulàlia de Vilapicina es un templo neoclásico cuya edificación comenzó en 1781 y que abrió al año siguiente. Situada en el distrito de Nou Barris de Barcelona, funcionó como la parroquia del barrio hasta principios del siglo XX, momento en el que se erigió un nuevo templo. A pesar de sufrir serios desperfectos tras la Guerra Civil, pudo rehabilitarse y reabrir sus puertas al culto en 1969, actividad que mantiene. Catalogado como bien cultural de interés local, es además el núcleo histórico más antiguo de la zona.