Barcelona contrata obras básicas en la antigua estación Sant Andreu Comtal para frenar su degradación

Barcelona ha sacado a licitación este agosto una reparación básica del interior de la estación ferroviaria en desuso Sant Andreu Comtal, para resolver déficits acuciantes como goteras, pequeños desprendimientos y ausencia de suministro eléctrico por un robo de cobre. El importe estimado del encargo son algo más de 462.000 euros y las empresas interesadas tienen un mes para presentar sus ofertas.

Desde este octubre, la planta baja del apeadero alberga a precario siete ‘gegants’, dos cabezudos y el Colomí de la entidad Germandat Andreuenca. No pueden visitarse: solo se ven desde los ventanales, a modo de escaparate provisional. Tres entidades históricas de Sant Andreu reivindican que se destine a centro de interpretación del patrimonio festivo del barrio. Hoy por hoy está en tan mal estado que las figuras que acoge deben permanecer tapadas con fundas para resguardarlas del agua, polvo y trozos de techo que les caen encima.

La antigua estación de Sant Andreu Comtal, cerrada en 2022, acoge desde 2025 parte de los 'gegants' y cabezudos de Sant Andreu / Zowy Voeten / EPC

El ayuntamiento aspiraba a una cesión de este pequeño edificio, propiedad de Adif, pero finalmente ambas instituciones acordaron un contrato de alquiler. Tiene tres pisos en total, aunque está construido al nivel de las vías de tren y solo el superior queda a pie de calle. Adif la jubiló en diciembre de 2022 por la entrada en funcionamiento la nueva parada ‘Sant Andreu’. Se había inaugurado en 1854 -solo seis años después de la primera línea ferroviaria, que iba de Mataró a Barcelona- y hasta su clausura fue la estación más antigua de todo el Estado.

En los cuatro años transcurridos desde el cierre, el deterioro ha sido notable. Las obras encargadas permitirán adecentar la sala principal, impermeabilizar la cubierta y subsanar grietas y detalles de la fachada. También se retirarán “de forma controlada” los bajantes de amianto y se fijará un revestimiento de mármol de la sala principal que amenaza con desprenderse. Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá que tramitar con la compañía de la luz una nueva acometida eléctrica para que el local habilitando tenga electricidad, puesto que la solución temporal de conectarlo al alumbrado público no funciona desde enero.

Mapa interactivo de Sant Andreu Comtal.

Toda la intervención duraría unos nueve meses, aunque el consistorio asume que podría requerir alguna prórroga si la distribuidora eléctrica se demora. El proyecto ejecutivo de la obra está hecho desde hace un año y el consistorio lo ha actualizado este invierno. “El objetivo de las obras es resolver las filtraciones y lesiones existentes, garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y parar el deterioro del inmueble”, reza el concurso público.

Una vez finalicen los trabajos, el municipio prevé que la sala destinada a los ‘gegants’ pueda tener “un uso provisional y parcial como espacio de almacenaje” y cuente con “un baño adaptado”. En cambio, avisa que el resto de salas quedarán “tapiadas y sin servicios para evitar intrusiones y ocupaciones”.

Una casa de la cultura popular

La Germandat Andreuenca, la Satànica de Sant Andreu y el tejido asociativo de la fiesta mayor del barrio han hecho frente común para solicitar al consistorio que la estación se convierta en ‘La Casa de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar’. Reivindican un equipamiento público donde las ‘colles’ de cultura popular del barrio puedan guardar, exponer y divulgar sus elementos más emblemáticos. Un equivalente a Can Fontanet, el centro de interpretación de los Tres Tombs que alberga la Coats Fabra.

Sergio Diéguez, presidente de la Germandat Andreuenca, celebra que al fin se dignifique el espacio, pero distingue que “estas obras no son para hacer el equipamiento definitivo, sino para que el edificio no caiga”. “Ahora mismo no reúne los requisitos mínimos para tener ‘gegants’ dentro, cuando entramos nos dimos cuenta que estaba en peores condiciones de lo que imaginábamos”, lamenta.

La antigua estación de Sant Andreu Comtal, cerrada en 2022, acoge desde 2025 parte de los 'gegants' y cabezudos de Sant Andreu / Zowy Voeten / EPC

Para ceder paso a los operarios, las figuras regresarán al Espai Josep Bota de la Coats. Allí están guardados otros ‘gegants’, como los que Barcelona regaló a Kíev por la Mercè 2023 o los ‘Gegants de la Pau’ creados por el festival Culturopolis con los rostros de Donald Trump y Xi Jinping. “Hemos pedido que se esperen a que termine la fiesta mayor, el 8 de diciembre, para la mudanza y las obras”, detalla. De ser así, el estreno de la estación apedazada se situaría a finales de 2027, el próximo mandato.

Futuro inconcreto

Otra cosa es el centro de interpretación, que carece de calendario. Driéguez recuerda que este julio la comisión municipal de Cultura votó una proposición del PP que pedía presentar en seis meses un estudio de viabilidad y un calendario para el rescate completo de la estación. El PSC se pronunció en contra, Junts y ERC se abstuvieron y Bcomú, PP y Vox votaron a favor.

“Todos nos dicen que sí, parece que la propuesta les guste y tenemos comunicación fluida con la concejal del distrito, Marta Villanueva, pero el gobierno municipal no acaba de mojarse con fechas concretas, seguramente por la complejidad de los presupuestos”, sostiene Diéguez. Aunque el horizonte final fuera lejano, las entidades impulsoras reclaman aterrizar el proyecto a corto plazo con una hoja de ruta. “Estamos a la espera de concreción, seguiremos apretando”, promete el 'geganter'.