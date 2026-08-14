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En las fiestas del año pasado

El incendio del decorado de la calle Verdi fue provocado pero no se identificó a los autores

Los Mossos encontraron un mechero cerca del lugar del fuego, aunque no se pudo vincular a la investigación

Un incendio quema el decorado de la calle Verdi en las fiestas de Gràcia

Así apagaron el incendio de la calle Verdi los Bombers esta madrugada

Así apagaron el incendio de la calle Verdi los Bombers esta madrugada

Sergi Ger

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Germán González

Germán González

Barcelona
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La madrugada del 17 de agosto del año pasado un incendio calcinaba prácticamente la totalidad del decorado de entrada a la calle Verdi durante las fiestas de Gràcia. Se trataba de un montaje amplio, con más de siete metros de año, inspirado en la selva maya. Los bomberos actuaron de forma inmediata para apagar las llamas, según los vecinos de la calle, que desde el primer momento alertaron de que podría ser incendio intencionado y producto de actos vandálicos.

Aunque la primera hipótesis de las causas apuntaba en un primer momento a un cuadro eléctrico de la calle, pronto se constató que fue uno de los elementos afectados por el fuego. Por eso, los Mossos d'Esquadra iniciaron su investigación con la premisa de que el incendio había sido provocado.

Incendio en la calle Verdi, una de las vías decoradas por las Festes de Gràcia.

Incendio en la calle Verdi, una de las vías decoradas por las Festes de Gràcia. / zowy voeten

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, los agentes hicieron comprobaciones sobre el terreno el mismo día en el que apareció la decoración quemada. Encontraron un mechero abandonado en la calle, en una zona muy próxima al lugar del incendio. Los Mossos analizaron este elemento pero no lo pudieron vincular al origen del fuego ni atribuirlo a ninguna persona relacionada con la quema de los adornos.

Declaración de testigos

La policía también tomó declaración como testigos a varias personas que se encontraban en el entorno de la calle Verdi, aunque ninguno de ellos pudo ver el momento en que se inició el fuego. Tampoco aportó información relevante a la policía el vigilante de la calle. Además, se visionaron las imágenes de algunas cámaras de videovigilancia de la zona para saber si aparecía alguna persona durante el momento de la quema.

Una vez que agotaron todas las líneas de investigación, los Mossos finalizaron sus pesquisas sin poder determinar la autoría del fuego, pese a que consideran que fue provocado. Según ha explicado la policía catalana a este diario, desde que conocieron la quema del decorado tuvieron en cuenta "el impacto" que este incidente "tiene en el contexto de las Fiestas de Gràcia y en el trabajo que realizan las entidades y el vecindario en las calles engalanadas".

BARCELONA 16/08/2025 On Barcelona. La calle Verdi convertida en ‘Selva Verdi Maya’ en el marco de las Festes de Gràcia. FOTO de ZOWY VOETEN

La portalada de la calle Verdi convertida en ‘Selva Verdi Maya’, antes del incendio / Zowy Voeten / EPC

Las llamas quemaron el montaje de entrada a la call Verdí, en la confluencia con la calle del Robí. El fuego, que se inició sobre las cinco y media de la madrugada y se apagó media hora después, se propagó muy rápido y redujo a cenizas la mitad de la decoración. Afortunadamente, no se produjeron heridos, sólo hubo daños materiales en algunas fachadas de edificios y en el suelo de la calle.

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En un comunicado tras conocerse el incidente, la Fundació Fiesta Mayor de Gràcia agradeció la "rápida" actuación de los servicios de emergencia y pidió "respeto" hacia la decoración, ya que "son símbolo de nuestra identidad y nuestra fiesta". Precisamente, la monumental entrada maya de la calle Verdi calcinada fue sustituida por un gran cartel que decía: "Respectem els guarniments. La nostra identitat, els nostres origents".

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