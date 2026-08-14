En Sant Pere Màrtir
Declarado un incendio forestal en Collserola
AVISO PREVIO | Barcelona activa la alerta por riesgo muy alto de incendios y refuerza los bomberos en Collserola
Un incendio forestal se ha declarado este viernes a primera hora de la tarde en Collserola, en la zona de la montaña de Sant Pere Màrtir. Los Bombers de la Generalitat han informado de que están dando apoyo a los Bomberos de Barcelona y suman una veintena de dotaciones terrestres trabajando en el lugar. El aviso se ha recibido a las 15.35 horas.
Los equipos de emergencias también han movilizado dos medios aéreos: un helicóptero bombardero y otro de apoyo. Según fuentes de municipales, el origen del fuego estaría en la zona de la Carretera de les Aigües.
Bomberos en alerta
El incendio se ha declarado pocas horas después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya activado, este viernes por la mañana, el Plan de Actuación Municipal por Riesgo de Incendios Forestales en fase de alerta, después de que la Generalitat situara la comarca del Barcelonès en el nivel 3 del Plan Alfa, que implica un riesgo muy alto de incendio forestal.
Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona ya había informado de que los siete parques de Bomberos de la capital catalana estaban preparados ante la alta posibilidad de que se produjeran incendios en zonas forestales, y había señalado que se habían reservado recursos especialmente para Collserola.
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