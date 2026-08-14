Expansión en Barcelona
El "Ikea chino" prepara una nueva tienda en el enorme local que dejó Miró en Sant Antoni
New Home ocupará un histórico espacio de más de 2.000 metros cuadrados en la ronda de Sant Antoni, donde durante décadas estuvo la fábrica y tienda de paraguas Rubert Laporta
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New Home, la cadena de bazares de decoración y muebles 'low cost' que comienza a ser conocida popularmente como el "Ikea chino", prepara la apertura de una nueva tienda en un edificio emblemático y protegido de la ronda de Sant Antoni de Barcelona.
El establecimiento ocupará el número 66 de la vía, en el inmueble construido en el siglo XIX que albergó durante décadas la antigua fábrica y tienda de paraguas Pius Rubert Laporta y que, más recientemente, fue la tienda insignia de la cadena catalana de electrodomésticos Miró, que quebró y cerró sus puertas definitivamente.
Ahora, este espacio de más de 2.000 metros cuadrados se prepara para ser un nuevo bazar New Home, donde se venderán artículos de decoración, menaje y productos para el hogar. La cadena también ofrece servicios como transporte a domicilio y montaje de muebles, al igual que el gigante sueco.
La nueva tienda New Home, sin embargo, todavía no aparece en Google Maps, ni tampoco en la web ni en las redes oficiales, si bien la sociedad NEW HOME SANT ANTONI S.L. sí figura registrada con domicilio social en Ronda Sant Antoni, 66.
Con la apertura de este local, la cadena ampliará su presencia en la capital catalana, donde ya cuenta con establecimientos en Gran Via, 433; Gran Via, 499; y Comte d'Urgell, 20.
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