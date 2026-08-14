Previsión meteorológica
El tiempo en las Fiestas de Gràcia 2026: calor intenso y tormentas a la vista
Barcelona vivirá los primeros días con altas temperaturas, pero los pronósticos apuntan a un giro de la situación a partir del 20 de agosto
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Del 15 al 21 de agosto, Barcelona celebra la Fiesta Mayor de la Vila de Gràcia, una de las fiestas más populares de la capital catalana, que cada año atrae a miles de visitantes por su amplia programación de actividades, conciertos y, sobre todo, a las originales decoraciones de sus calles, que los propios vecinos confeccionan durante meses.
Como buena parte de las actividades se celebran al aire libre y a menudo los decorados pueden ser especialmente frágiles, el tiempo será un factor importante para quienes tengan previsto acercarse a disfrutar de estas fiestas de verano.
Inicio marcado por el calor
Según la previsión actual, el primer tramo de las fiestas estará marcado por el calor. Entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto se esperan jornadas calurosas, con temperaturas máximas de alrededor de 33 grados durante el día y mínimas de unos 25 grados por la noche. La sensación térmica, no obstante, podría ser superior.
La temperatura podría aumentar ligeramente entre el martes 18 y el miércoles 19, jornada en la que está prevista la entrega de los premios a las calles mejor decoradas.
El calor llega, además, en un verano especialmente caracterizado por las noches calurosas. Barcelona ha batido este año su récord histórico y ha registrado 46 noches tórridas durante el verano de 2026. Todo apunta, por tanto, a que el primer fin de semana de las fiestas de Gràcia los asistentes tendrán que preocuparse por mantenerse hidratados y evitar salir durante las horas de máximo calor.
Tormentas la próxima semana
La situación podría cambiar a partir del jueves 20 de agosto, cuando, según la previsión actual, comenzaría a aumentar la probabilidad de tormentas. No obstante, se trata todavía de una previsión que irá actualizándose a medida que se acerquen las fechas.
A día de hoy, los pronósticos apuntan a que el viernes 21 y el sábado 22 podrían haber tormentas fuertes, mientras que para el domingo 23 también se prevén lluvias, aunque en principio serían menos intensas.
La llegada de las precipitaciones no supondría, sin embargo, un descenso especialmente acusado de las temperaturas durante el día, y el cambio podría notarse más por la noche, ya que para estas jornadas se esperan máximas de 29 grados durante el día y mínimas de 21 grados de madrugada.
Así, de momento, quienes tengan previsto disfrutar de las fiestas de Gràcia deberán prepararse para un inicio de fiestas muy caluroso y permanecer atentos a la evolución de la previsión meteorológica de cara a los últimos días, cuando podrían aparecer las tormentas.
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