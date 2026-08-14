Un chiringuito de Castelldefels regala cervezas a cambio de colillas

Llega agosto y, como ya viene siendo tradición, un chiringuito de Castelldefels (Baix Llobregat) regalará cerveza gratis. Hay que dar algo a cambio, eso sí: por cada vaso lleno de colillas recogidas en la playa, dan a los implicados una cerveza o un refresco. Es decir, las personas que quieran participar de la oferta deberán recolectar un vaso lleno de colillas y llevarlo al establecimiento para recibir su bebida.

Hace ya más de una década que el Chiringuito el Tibu-Ron, ubicado en una de las playas más visitadas de todo el área de Barcelona, lleva a cabo esta iniciativa con el objetivo de mejorar las limpieza de la costa.

Según Rezero, la Fundación para la Prevención de Residuos y el Consumo Responsable, en años recientes se han llegado a encontrar 3.200 toneladas anuales de colillas en las playas de Catalunya y Baleares, convirtiéndose en el residuo que más ensucia las playas de la región occidental del Mediterráneo. Miles de personas fuman en la playa, y aunque la solución es tan fácil como tirar las colillas en cualquier recipiente portátil, muchas de ellas dejan las colillas abandonadas en la arena.

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Con todo, las playas metropolitanas ya han empezado a poner el acelerador para convertirse en espacios libres de humo. Hay, sin embargo, dos grandes expcepciones: Badalona y Castelldefels, donde reside la iniciativa del chiringuito. Badalona y Castelldefels son este año las dos únicas ciudades del área metropolitana que no se han adherido a la campaña 'Playas sin humo' impulsada por la Diputació de Barcelona.