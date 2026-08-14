Reciclaje
Un chiringuito de Castelldefels regala cervezas a cambio de colillas
El Chiringuito el Tibu-Ron de Castelldefels renueva su iniciativa para reducir la basura en la arena, un residuo persistente en el Mediterráneo
Cerveza gratis en este chiringuito de Barcelona a cambio de colillas
Llega agosto y, como ya viene siendo tradición, un chiringuito de Castelldefels (Baix Llobregat) regalará cerveza gratis. Hay que dar algo a cambio, eso sí: por cada vaso lleno de colillas recogidas en la playa, dan a los implicados una cerveza o un refresco. Es decir, las personas que quieran participar de la oferta deberán recolectar un vaso lleno de colillas y llevarlo al establecimiento para recibir su bebida.
Hace ya más de una década que el Chiringuito el Tibu-Ron, ubicado en una de las playas más visitadas de todo el área de Barcelona, lleva a cabo esta iniciativa con el objetivo de mejorar las limpieza de la costa.
Según Rezero, la Fundación para la Prevención de Residuos y el Consumo Responsable, en años recientes se han llegado a encontrar 3.200 toneladas anuales de colillas en las playas de Catalunya y Baleares, convirtiéndose en el residuo que más ensucia las playas de la región occidental del Mediterráneo. Miles de personas fuman en la playa, y aunque la solución es tan fácil como tirar las colillas en cualquier recipiente portátil, muchas de ellas dejan las colillas abandonadas en la arena.
Con todo, las playas metropolitanas ya han empezado a poner el acelerador para convertirse en espacios libres de humo. Hay, sin embargo, dos grandes expcepciones: Badalona y Castelldefels, donde reside la iniciativa del chiringuito. Badalona y Castelldefels son este año las dos únicas ciudades del área metropolitana que no se han adherido a la campaña 'Playas sin humo' impulsada por la Diputació de Barcelona.
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