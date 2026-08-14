Barcelona activa la alerta por riesgo muy alto de incendios y refuerza los bomberos en Collserola

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este viernes el Plan de Actuación Municipal por Riesgo de Incendios Forestales en fase de alerta, después de que la Generalitat haya situado a la comarca del Barcelonès en el nivel 3 del Plan Alfa, que implica un riesgo muy alto de incendio.

En un comunicado, el ayuntamiento explica que los siete parques de Bomberos de Barcelona permanecerán "en alerta" ante la "alta posibilidad" de que pueda producirse un incendio en zonas forestales. El consistorio señala que se han reservado recursos específicos para Collserola, uno de los principales espacios forestales de la ciudad.

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Entre junio y septiembre está activa la campaña forestal de los Bomberos de Barcelona, que contempla la "adaptación y el refuerzo" de sus equipos para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante posibles incendios en los bosques de la ciudad.