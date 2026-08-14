La demorada piscina de la Sagrera abre al público este fin de semana

Este sábado 15 de agosto, finalmente se podrá disfrutar de las piscinas descubiertas del nuevo CEM La Sagrera, ubicado en la calle de Bonaventura Gispert, 37-47 de Barcelona. Los vecinos del distrito de Sant Andreu esperan impacientes su estreno desde marzo de 2025, que era la fecha de finalización prevista inicialmente para las obras. Las obras terminaron hace cuatro meses, durante los que los residentes han visto pasar cuatro olas de calor con una piscina llena de agua fresca y cristalina cerrada al público por el retraso en la adjudicación de su gestión.

El nuevo espacio incorpora una zona de baño de 25x16 metros y otra complementaria de 16,5x6 metros. Durante este primer fin de semana, las instalaciones acuáticas estarán abiertas en un horario provisional de 10:00 a 15:00 horas, con el cierre de los vestuarios programado para las 15:30 horas. A partir del próximo lunes 17 de agosto, el horario se extenderá de forma definitiva de 10:00 a 20:00 horas de lunes a domingo, cerrando los vestuarios a las 20:30 horas. Sin embargo, para poder utilizar el resto del polideportivo todavía habrá que esperar un poco más.

Con una inversión de unos 14 millones de euros, la inauguración oficial de todo el complejo del CEM La Sagrera se prevé que tenga lugar durante el próximo mes de septiembre. En ese momento entrarán en funcionamiento el resto de servicios, como un solárium de más de 1.000 metros cuadrados, dos pistas de pádel, tres salas de actividades dirigidas, una sala de musculación, una sala de ciclismo indoor y espacios sociales. En una segunda fase se instalará una cubierta retráctil para climatizar las dos piscinas para poder usarlas durante todo el año.

El edificio incorpora sistemas de aprovechamiento del calor residual, instalaciones fotovoltaicas integradas, recuperación energética mediante aerotermia, medidas de autosuficiencia hídrica y criterios de excelencia ambiental alineados con la certificación LEED. También tiene vegetación integrada en las fachadas y una zona ajardinada de casi 500 metros cuadrados con especies autóctonas.

Cambio de gestión

Este polideportivo complementa al cercano CEM Sant Andreu, situado en la calle de Santa Coloma, 25. Lo ha gestionado históricamente el Club Natació Sant Andreu y dispone de una piscina cubierta de 25×17,5 metros, una piscina infantil de 8×17,5 metros, vestuarios y reducidos espacios para actividades dirigidas. Ambos complejos los gestionará ahora una sola empresa, la adjudicataria madrileña Ágora Meeting Sport Place, y tendrán la denominación conjunta de CEM Sant Andreu-La Sagrera. El CEM La Sagrera se convierte en la 16ª piscina de verano de la ciudad. Cubren ocho de los diez distritos de Barcelona y abren los siete días de la semana hasta el mes de septiembre.