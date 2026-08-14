Ozono troposférico
Alerta por contaminación en el Vallès y el Baix Llobregat: piden evitar el deporte al aire libre
Protecció Civil activa un aviso preventivo por posibles niveles elevados de ozono este viernes y recomienda tomar precauciones
Más calima y menos brisa: así empeora el cambio climático el aire que respiramos en España y así aumenta el riesgo para la salud
La exposición crónica al ruido del tráfico podría aumentar el riesgo de sufrir párkinson, según un estudio con tres millones de personas
Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes, 14 de agosto, un aviso preventivo por niveles elevados de ozono troposférico en la zona del aire del Vallès y Baix Llobregat. Las autoridades recomiendan evitar la práctica de deporte y los esfuerzos al aire libre, especialmente a las personas más vulnerables.
El Departament de Transició Ecològica prevé que durante este viernes las concentraciones de ozono puedan superar el umbral de información de 180 microgramos por metro cúbico (µg/m³) en una hora en esta zona. De momento, se trata de una previsión, y en las próximas horas se confirmará si el umbral se supera y, en ese caso, la Generalitat emitirá un nuevo aviso.
Para el resto de Catalunya se esperan niveles de ozono "regulares", según ha informado la Generalitat.
Ante este episodio, Protecció Civil aconseja evitar las actividades deportivas y los esfuerzos físicos al aire libre. También pide prestar especial atención a niños, personas mayores y personas con problemas respiratorios, que pueden ser más sensibles a los efectos de este contaminante.
¿Qué es el ozono troposférico?
El ozono está presente de forma natural en la atmósfera. En la estratosfera, a unos 20 kilómetros de altura, forma la conocida capa de ozono, que protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta del sol. Pero cuando se concentra en las capas bajas de la atmósfera, en la troposfera, puede convertirse en un contaminante.
El ozono troposférico no se emite directamente, sino que se forma mediante reacciones fotoquímicas provocadas por la radiación solar. Para que aumente su concentración deben coincidir óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y una radiación solar intensa durante varias horas. Por este motivo, los episodios de niveles elevados son más habituales en primavera y verano.
Problemas de salud
Una concentración elevada de ozono puede provocar tos, irritación de la garganta, la faringe y los ojos, además de dificultades respiratorias y sensación de sequedad en la garganta. También puede agravar el asma, reducir la función pulmonar y provocar inflamación de las vías respiratorias.
La exposición a niveles elevados también se relaciona con un aumento de la mortalidad diaria, según la información sanitaria difundida por el Departament.
La Generalitat señala que la única forma efectiva de reducir las concentraciones de ozono en superficie es evitar o disminuir las emisiones de sus precursores, que proceden principalmente del tráfico y de las actividades industriales.
La Generalitat realiza un seguimiento de los niveles de ozono troposférico en Catalunya a través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).
- El eclipse solar de hoy en Barcelona: dónde verlo y los lugares que ofrecen las mejores vistas
- Las ZBE serán un problema cuando desaparezcan las excepciones': miles de vecinos del Vallès quedan exentos de sanciones
- Una excepción legal evita multas por ZBE a miles de residentes del área de Barcelona al menos hasta 2029
- Barcelona empieza a instalar la primera rampa mecánica peatonal para estrenarla en verano de 2027
- La Diputación de Barcelona invertirá 15 millones para resucitar un edificio enfermo de la Diagonal cerrado desde 2010
- Un fallo eléctrico en aeropuerto de El Prat provoca decenas de retrasos y cancelaciones
- ¿Cómo conseguir gratis en Barcelona las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto? Estos son los puntos donde puedes recogerlas
- ¿Por qué los hombres no entienden que necesitan mantenerse al margen en público?' El polémico vídeo de una turista en las escaleras del metro de Sagrada Família de Barcelona