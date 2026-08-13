El sector de la salud emplea a más de 40.000 personas en L’Hospitalet y el Baix Llobregat

El sur de Barcelona sueña con impulsar un polo biomédico en las próximas décadas que sea referente al sur de Europa. Distintos municipios del área metropolitana ya han empezado a impulsar proyectos para preparar al territorio y desarrollar nuevos equipamientos, así como empezara a atraer empresas que musculen la iniciativa. La llegada del Hospital Clínic a la Diagonal, en la frontera con L'Hospitalet y Esplugues de Llobregat, es una de las operaciones más remarcadas y próximas previstas de este ámbito, pero también estas mismas ciudades y otras localidades del continuo urbano barcelonés trabajan para hacer crecer el sector biosanitario en sus respectivos términos municipales. L'Hospitalet y Esplugues son ejemplo de ello, pero también Sant Feliu de Llobregat o Sant Joan Despí. Con todo, el ámbito de la salud ya cuenta con una presencia considerable tanto en L'Hospitalet como en la vecina comarca del Baix Llobregat.

Este sector tiene así ya un "gran impacto económico y social" en estas urbes, dado que el 18% de la facturación de la demarcación de Barcelona de la industria farmacéutica se concentra en este territorio. Una facturación que supone más del 5% del total de la facturación empresarial del Baix Llobregat y L’Hospitalet. Entre las empresas que más facturan destacan Bayer, los Laboratorios Reig Jofre y Neuraxpharm Pharmaceuticals. Respecto al tejido empresarial, 817 empresas y 40.280 personas trabajan en el sector de la salud. Esto supone que el 13% de la población ocupada y el 10% de las empresas del sector de la salud de Catalunya desarrollan sus actividades en el Baix Llobregat y L’Hospitalet.

Son cifras del último informe del Fòrum Empresarial del Llobregat y la Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL). Los mismos datos remarcan que, teniendo en cuenta las diferentes ramas del sector, las actividades sanitarias (hospitalarias, médicas, odontológicas) son las que concentran la mayoría de las empresas y de la población ocupada del territorio, y suponen más del 80% del total. Las actividades de investigación y desarrollo representan la segunda opción en volumen de empresas y la fabricación de productos farmacéuticos, la segunda en población ocupada.

Un motor ya en marcha

De hecho, en L'Hospitalet y Esplugues, el Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el Institut Català d'Oncologia (ICO), los hospitales de Bellvitge y Sant Joan de Déu o la Universitat de Barcelona "son ya motor de la innovación con un impacto real en el empleo, en el talento y en la capacidad de que Catalunya compita en la economía del conocimiento", tal y como defendió hace unos meses el alcalde hospitalense, David Quirós, tras firmar el convenio que abría la puerta a soterrar el tramo sur de la Granvía hospitalense, el primer paso para abrir paso a ese futuro clúster biomédico.

Con todo, el futuro polo debe escalar este motor ya en activo. La Generalitat y el Ayuntamiento de L'Hospitalet estiman así que el proyecto generará unos 30.000 puestos de trabajo directos y tendrá un impacto de 4.400 millones de euros (el 1,82% del PIB total de Catalunya, por lo que aspira a convertir a L’Hospitalet "en la capital biomédica del sur de Europa".

"Tenemos que atraer como sea empresas internacionales que ya buscan estar cerca de centros de investigación", marcaba también hace unos meses como reto el presidente de AEBALL, Santiago Ballesté, en una conversación con este diario. Eso sí, Ballesté advirtió también de que este nuevo ámbito debe ir acompañado de políticas sociales y formativas para que no solo vengan y crezcan los inversores, sino que el desarrollo del sector salud tenga también un impacto positivo en la población hospitalense y del Baix.

El ecosistema de salud en L'Hospitalet y el Baix

El mismo informe explica que, analizando en detalle las actividades relacionadas con la salud, son las actividades sanitarias, hospitalarias, médicas y odontológica las que concentran la mayoría de las empresas y de la población ocupada del territorio (715 empresas y 33.205 personas ocupadas). La fabricación de productos farmacéuticos, actividad relevante en la facturación empresarial del Baix Llobregat y L’Hospitalet, es la segunda actividad del sector de la salud en población ocupada (3.825 trabajadores). Finalmente, figuran actividades relacionadas con el sector como las veterinarias (segundas en número de empresas, con 92 registradas) y las de investigación y desarrollo, con más de 3.800 trabajadores.

El peso de las actividades sanitarias en el conjunto de la población ocupada de L’Hospitalet y el Baix Llobregat alcanza el 7%, y el de las empresas, el 3%. "El resto de las actividades del sector de la salud tienen una importancia cuantitativa muy inferior, ya que ninguna de ellas supone el 1% del total del tejido empresarial y de la población ocupada de L’Hospitalet y el Baix Llobregat", resume el texto del Fòrum.

La participación de L’Hospitalet y el Baix Llobregat en las diferentes actividades del sector en Catalunya supera el 10% en casi todas ellas. Así, el peso de las empresas dedicadas a las actividades veterinarias y a la fabricación de productos farmacéuticos supera el 12%. "Donde se observa la importancia del territorio es en la población ocupada en las actividades sanitarias, ya que casi el 14% de la población ocupada en actividades sanitarias en Catalunya se encuentra en L’Hospitalet y el Baix Llobregat", añade el documento.