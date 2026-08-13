Movilidad
Cambios en el transporte público por las Fiestas de Gràcia: horario del metro y autobús
TMB reforzará la L3 y ampliará el personal en las estaciones con más afluencia durante las fiestas
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Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará el servicio de metro durante las Festes de Gràcia, que se celebrarán del 15 al 21 de agosto, con más trenes en la línea 3 y un dispositivo especial de atención, seguridad y limpieza en las estaciones con mayor afluencia. El principal refuerzo llegará el segundo fin de semana, cuando el metro funcionará de forma ininterrumpida durante 67 horas entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto.
Los trenes circularán sin interrupción desde las 5.00 horas del viernes 21 hasta las 00.00 horas del domingo 23, coincidiendo con la finalización del servicio de ese día. La medida pretende facilitar los desplazamientos de quienes acudan a las actividades nocturnas de las fiestas, una de las celebraciones más multitudinarias de Barcelona.
TMB recomienda utilizar el metro para llegar a los diferentes puntos de Gràcia donde se desarrollarán las actividades. Las estaciones más próximas son Lesseps, Fontana y Diagonal, de la L3; Joanic, de la L4; y Diagonal y Verdaguer, de la L5.
La línea 3 contará con un refuerzo especial, con hasta un 10% más de oferta respecto al servicio habitual en algunas franjas horarias. También se incrementará la presencia de personal de atención, seguridad y limpieza en las estaciones que, según TMB, concentran una mayor afluencia durante las fiestas.
El operador recomienda, no obstante, planificar los desplazamientos con antelación y consultar las alternativas disponibles debido a las afectaciones provocadas por las obras de mejora de la red de metro.
Además del suburbano, las líneas regulares de autobús de TMB que acercan al barrio de Gràcia son la D40, D50, H6, H8, H10, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 114 y 116.
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