Barcelona empieza a instalar la primera rampa mecánica peatonal para estrenarla en verano de 2027

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado las obras de instalación de la primera rampa mecánica peatonal de la ciudad. Está en la calle Poesia del barrio de Montbau, entre el paseo de la Vall d’Hebron y la calle Vayreda, que tiene una pendiente sostenida del 10%. Ubicada en el distrito de Horta-Guinardó, esta será la primera infraestructura de este tipo y supone una inversión de 7,34 millones de euros. Tiene el objetivo de solucionar un problema de accesibilidad y movilidad que los vecinos sufrían hasta ahora. La previsión es que los trabajos finalicen el verano de 2027. “Se trata de una de las obras más emblemáticas de la ciudad”, ha proclamado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha regresado de sus vacaciones y ha visitado la obra este jueves.

La actuación se enmarca en el Pla de Barris municipal, el instrumento de inversión pública "más importante de la capital catalana" y que sirve para destinar recursos a las zonas con necesidades más urgentes. Por primera vez, este plan estratégico incluye a todos los barrios de montaña debido a su compleja orografía, una característica geográfica que condiciona directamente el día a día de los vecinos en zonas como Montbau, donde la media de edad de la población empieza a ser especialmente elevada.

Así será la primera rampa mecánica de Barcelona y su cubierta singular / Ayuntamiento de Barcelona

Las nuevas rampas, que tendrán un metro de ancho, se están colocando en el lado Besòs de la calle Poesia y funcionarán exclusivamente en sentido de subida. Para protegerlas de la abundante presencia de pinos en el entorno de los Jardines de Montbau, el proyecto incluye la instalación de una pérgola de diseño singular con un coste adicional de un millón de euros. Fue una petición de los vecinos, que temían averías si caían sobre el mecanismo hojas y ramas de los árboles.

Esta estructura protectora se ha divulgado este jueves con recreaciones virtuales que muestran su colorido y formas. Es una sucesión de elementos tipo paraguas inspirados en el sistema tradicional de recolección de aceitunas y decorada con alegorías relativas a la poesía. Resguardará los mecanismos técnicos de la pinaza, la resina y otros restos vegetales, evitando así futuros desperfectos que puedan comprometer el correcto funcionamiento y la durabilidad de la infraestructura.

Mejora colateral de todo el entorno

Aprovechando los trabajos de instalación de las rampas, el consistorio ejecutará una mejora integral de todo el entorno urbano afectado, que suma una superficie total de cerca de 5.500 metros cuadrados. El proyecto contempla la reparación y ampliación de las aceras, lo que optimizará significativamente los espacios de circulación de los peatones tanto en el lado Besòs como en el lado Llobregat a lo largo de todo el tramo. Las actuales aceras de este ámbito son excesivamente estrechas y tienen adoquines rotos o muy deteriorados.

Así será la primera rampa mecánica de Barcelona y su cubierta singular en Montbau / Ayuntamiento de Barcelona

Esta reforma integral también comportará una reordenación de los carriles de circulación que eliminará definitivamente el tráfico en sentido subida en los cruces de la calle Poesia con las calles Harmonia y Vayreda. Esta modificación viaria permitirá adecuar el ancho del carril de bajada sobrante a las necesidades específicas y de paso del transporte público y los servicios de emergencias. Además, el proyecto conserva 64 plazas de estacionamiento para coches y 10 para motocicletas.

Como parte de los detalles complementarios de la obra, la intervención urbana permitirá una renovación completa de la iluminación pública de la zona mediante la colocación de nuevas luminarias de tecnología LED y columnas cilíndricas de acero galvanizado que garantizarán una luz uniforme, al tiempo que las aceras se pavimentarán de nuevo con losas de piedra artificial de tipo Montbau.

En el lado Besòs del tramo de la calle Poesia comprendido entre el paseo del Vall d'Hebron y la calle de Joan Sales, se llevarán a cabo otras actuaciones secundarias de mantenimiento del arbolado existente y la plantación de cuatro nuevos ejemplares en la parte inferior para generar nuevos espacios de sombra y estancia. Además, se instalarán pasamanos dobles en las escaleras de la parte inferior de la calle para ayudar a los peatones en la intersección con el paseo de Vall d'Hebron y se modernizará la red de alcantarillado en toda la zona afectada.