Afectaciones al tráfico por las fiestas de Gràcia 2026: cortes de calles y fechas

La Festa Major de Gràcia 2026 volverá a transformar durante varios días el ritmo habitual de este barrio barcelonés y el ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial con cortes de tráfico, cambios en la circulación y refuerzos del transporte público, teniendo en cuenta que se espera que miles de personas se acerquen, un año más, a disfrutar de esta popular celebración.

Cortes de tráfico durante las noches de fiesta

Para quienes tengan previsto desplazarse en coche o moto, la principal afectación llegará por la noche. Del 15 al 21 de agosto, entre las 21.00 y las 05.00 horas, se restringirá la circulación general de vehículos dentro del perímetro central de la fiesta.

La zona afectada quedará delimitada por el paseo de Gràcia, la calle Gran de Gràcia, la plaza Lesseps (en el lado mar), la travessera de Dalt, la calle de l’Escorial, la travessera de Gràcia y las calles de Bailèn y Còrsega.

El objetivo de estas restricciones es facilitar el acceso a los diferentes espacios de la Festa Major, mejorar la convivencia entre peatones y vehículos y garantizar que la celebración pueda desarrollarse con normalidad en uno de los momentos del año en que el barrio recibe más visitantes,ha explicado el Ayuntamiento ed Barcelona.

Además, se habilitarán dispositivos auxiliares de sentido único en algunas de las calles que concentran una mayor afluencia de público. Es una medida que ya se ha aplicado en anteriores ediciones y que el consistorio mantiene por motivos de seguridad y la accesibilidad en los puntos más concurridos, así como facilitar el paso por las calles engalanadas.

Afectaciones por obras en metro y FGC

Quienes opten por el transporte público deberán tener en cuenta, algunas afectaciones provocadas por obras de mejora de la infraestructura.

La estación de Verdaguer de la línea 4 permanecerá cerrada por trabajos de renovación y adaptación. El cierre, previsto del 6 de julio al 30 de agosto, puede obligar a modificar los itinerarios habituales para llegar a la Festa Major.

La otra gran afectación se encuentra en los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Entre el 11 y el 23 de agosto queda interrumpida la circulación de los trenes de las líneas S1, que conecta con Terrassa, y S2, con Sabadell, entre las estaciones de Gràcia y Sarrià debido a unas obras de renovación de la vía.

Para reducir el impacto de este corte, FGC habilitará un servicio especial de autobuses que conectará las estaciones de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bonanova, les Tres Torres y Sarrià, con un recorrido por la Via Augusta.

Los trenes de las líneas S1 y S2 entre Sarrià y Terrassa Nacions Unides y Sabadell Parc del Nord mantendrán sus horarios habituales. En cambio, los servicios entre Gràcia y plaza Catalunya modificarán sus frecuencias. Por su parte, las líneas L7 y L12 de FGC seguirán funcionando con normalidad.

Metro ininterrumpido durante 67 horas

El transporte público también contará con un dispositivo especial. El metro reforzará especialmente la línea 3, con más trenes y hasta un 10 % más de oferta de la habitual en determinadas franjas horarias.

Las estaciones más concurridas durante las fiestas también tendrán más personal de atención, seguridad y limpieza para poder hacer frente al aumento de pasajeros.

Una de las principales novedades será el servicio continuado del metro entre el 21 y el 23 de agosto. En total, habrá 67 horas de servicio sin interrupción y los trenes circularán desde las 5.00 de la madrugada del viernes 21 de agosto hasta las 00.00 horas del domingo 23, cuando finalizará el servicio de esa jornada.

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Para llegar a Gràcia también se podrá utilizar la red habitual de autobuses de TMB, con las líneas D40, D50, H6, H8, H10, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 114 y 116.